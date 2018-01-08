По факту пожара в жилом доме в Тюмени возбудили дело о поджоге

«По версии следствия, в вечернее время 08 января 2017 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир», — говорится в сообщении.

В результате пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Кроме того, в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pVcdZgvlfs0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома вечером в понедельник в Тюмени. К моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. Один человек погиб, еще один пострадал.