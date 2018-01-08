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8 января, источник: Интерфакс

По факту пожара в жилом доме в Тюмени возбудили дело о поджоге

Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара, произошедшего в квартире многоэтажного дома в Тюмени вечером в понедельник, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«По версии следствия, в вечернее время 08 января 2017 года неустановленное лицо совершило поджог одной из квартир», — говорится в сообщении.

В результате пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома. Кроме того, в ходе тушения пожара было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается.

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Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога».

Пожар произошел в квартире девятиэтажного дома вечером в понедельник в Тюмени. К моменту прибытия первых подразделений горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этаж. Один человек погиб, еще один пострадал.

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