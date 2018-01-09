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13:50 (мск), источник: РИА Крым

Злоупотребления экс-чиновника обошлись бюджету Севастополя в 18 млн руб

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым. Бывший директор Департамента имущественных и земельных отношений города Севастополя (ДИЗО) и гендиректор акционерного общества «Электронный архив» предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере соответственно.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следкома РФ по Севастополю.

Как уточнили в ведомстве, между ДИЗО и фирмой «Электронный архив» был заключен госконтракт на перенос сведений о расположенных в Севастополе объектах недвижимости в государственный кадастр недвижимости.

В соответствии с условиями контракта исполнитель был обязан обработать не менее 265 тысяч единиц документов. В случае уменьшения объема заказчик и подрядчик обязался снизить цену контракта, исходя из цены единицы товара, работы и услуги.

«Электронный архив» не завершил работы в предусмотренный контрактом срок. Но, несмотря на это, гендиректор фирмы представил на подпись в ДИЗО документы о полном выполнении работ. Действующий на тот момент директор ДИЗО подписал акт приема-сдачи, зная о том, что предусмотренные контрактом работы в полном объеме не выполнены и в установленный срок выполнены не будут.

После этого на счет фирмы были перечислены 37 млн рублей, из которых чуть свыше 18 млн рублей фирма получила необоснованно, поскольку предусмотренные условиями контракта работы выполнены не были.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, экс-начальнику ДИЗО грозит до десяти лет лишения свободы, гендиректору фирмы — до десяти лет тюрьмы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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