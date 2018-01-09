Уголовное дело в отношении Дмитрия Морковина прекратил суд в Новосибирске
Такое решение приняли в связи с примирением с потерпевшим.
Такое решение приняли в связи с примирением с потерпевшим.
Дмитрий Морковин больше не под следствием. Уголовное дело в отношении новосибирца прекращено. Соответствующее постановление вынес судья 1-го судебного участка Центрального судебного района Новосибирска в связи с примирением с потерпевшим.
— В ходе предварительного слушания адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ: освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим). Потерпевший о прекращении уголовного дела в связи с примирением не возражал, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Морковина обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент с его участием произошел 16 мая прошлого года. Новосибирец вмешался в конфликт нетрезвого мужчины и молодой пары. Мокровин один раз ударил обидчика парня и девушки. В результате тот упал и ударился об асфальт и получил открытую