В Крыму — рекордный рост преступности

Так, число зарегистрированных преступлений увеличилось в Крыму на 56,1%. Это самый высокий показатель из всех российских регионов.

Ведомство связывает это с регистрацией правоохранительными органами Республики Крым и Севастополя преступлений по результатам изучения материалов по уголовным делам, приостановленным по законодательству Украины.