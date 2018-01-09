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14:05 (мск), источник: КрымPress

В Крыму — рекордный рост преступности

Согласно данным Генпрокуратуры РФ, лидером среди регионов по общему росту числа преступлений стал Крым.

Так, число зарегистрированных преступлений увеличилось в Крыму на 56,1%. Это самый высокий показатель из всех российских регионов.

Ведомство связывает это с регистрацией правоохранительными органами Республики Крым и Севастополя преступлений по результатам изучения материалов по уголовным делам, приостановленным по законодательству Украины.

Также Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года. Им, по оценкам надзорного ведомства, стало мошенничество. Наибольший рост по этому виду преступлений показала Саратовская область.

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