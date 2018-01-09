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14:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Евпатории застройщик обманул дольщиков на 4 миллиона рублей

Руководитель местной строительной фирмы собирал с граждан деньги, обещая построить для них многоэтажку.

В Евпатории правоохранители задержали руководителя одной из местных строительных фирм, который собирал с дольщиков деньги, обещая построить многоэтажный дом.

Согласно материалам уголовного дела, 57-летний директор знал, что его фирма не имеет разрешения на строительство многоэтажки на конкретном земельном участке в Евпатории. Тем не менее, он заключал предварительные договоры о долевом участии и собирал с граждан деньги. Кроме того, мошенник заключил соглашения с потенциальными собственниками на машино-места на парковке в цокольном этаже будущего дома.

Всего же фирма планировала собрать деньги для строительства первой очереди 8-этажного многоквартирного дома.

К счастью, сотрудники МВД задержали злоумышленников в самом начале их мошеннической схемы, когда они еще не успели скрыться с деньгами граждан.

Тем не менее, по заявлениям обманутых дольщиков, фирма успела собрать более 4 млн рублей.

— Руководителю строительной фирмы уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.3 УК РФ — привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в крупном размере, — сообщили в пресс-службе МВД по республике Крым.

Стоит отметить, что фигурант уголовного дела уже дважды был судим в Краснодарском крае за преступления корыстной направленности.

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