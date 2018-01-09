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13:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Витебске начался пересмотр дела о домашних родах

Ольга Степанова, мама, которая потеряла ребенка при родах дома, на суде не присутствует.

Витебский областной суд сегодня, 9 января, начал пересмотр громкого дела о гибели младенца при родах, произошедших дома. Напомним: в причинении смерти по неосторожности обвиняют уроженку Витебска, а ныне жительницу Санкт-Петербурга 31-летнюю Ольгу Степанову.

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Беременная Ольга с двухлетней дочкой приехала в Витебск к матери, чтобы та помогла ей присматривать за ребенком. В феврале она родила девочку. Роды произошли вне медицинского учреждения, в квартире матери Ольги. Новорожденная девочка погибла от аспирации околоплодными водами. Сама женщина и ее семья утверждали, что стремительные роды произошли неожиданно. Правоохранительные органы рассматривали версию о том, что Ольга Степанова сознательно решила рожать дома — у нее уже был опыт домашних родов, а в ее медицинской карточке обнаружили несколько собственноручно написанных расписок об отказе от госпитализации в роддом. Ольгу обвинили в причинении смерти по неосторожности. Дело получило широкий резонанс, его бурно обсуждали, в защиту Ольги собирали подписи.

В мае Ольгу Степанову поместили в следственный изолятор, так как у правоохранительных органов возникли подозрения, что она собирается скрыться от следствия. В СИЗО женщина провела четыре месяца. В сентябре суд Железнодорожного района Витебска приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. С учетом отбытого в СИЗО времени ей оставалось провести в местах лишения свободы два месяца. Ольга Степанова подала апелляционную жалобу, и апелляционный суд отменил приговор. Вначале было объявлено о том, что повторно дело будет рассматривать суд Железнодорожного района, но уже другим составом суда. Но позже оно было передано в Витебский областной суд.

На первое заседание Ольга Степанова не явилась. Ее адвокат Надежда Бирюкова отказалась от комментариев и не объяснила, по какой причине Ольги нет на суде. Не было на первом заседании ни свидетелей, ни кого-либо из членов семьи Ольги. Оно продлилось около часа и велось в закрытом режиме. Последующие заседания суда также пройдут за закрытыми дверьми.

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