В Витебске начался пересмотр дела о домашних родах
Ольга Степанова, мама, которая потеряла ребенка при родах дома, на суде не присутствует.
Ольга Степанова, мама, которая потеряла ребенка при родах дома, на суде не присутствует.
Витебский областной суд сегодня, 9 января, начал пересмотр громкого дела о гибели младенца при родах, произошедших дома. Напомним: в причинении смерти по неосторожности обвиняют уроженку Витебска, а ныне жительницу
Беременная Ольга с двухлетней дочкой приехала в Витебск к матери, чтобы та помогла ей присматривать за ребенком. В феврале она родила девочку. Роды произошли вне медицинского учреждения, в квартире матери Ольги. Новорожденная девочка погибла от аспирации околоплодными водами. Сама женщина и ее семья утверждали, что стремительные роды произошли неожиданно. Правоохранительные органы рассматривали версию о том, что Ольга Степанова сознательно решила рожать дома — у нее уже был опыт домашних родов, а в ее медицинской карточке обнаружили несколько собственноручно написанных расписок об отказе от госпитализации в роддом. Ольгу обвинили в причинении смерти по неосторожности. Дело получило широкий резонанс, его бурно обсуждали, в защиту Ольги собирали подписи.
В мае Ольгу Степанову поместили в следственный изолятор, так как у правоохранительных органов возникли подозрения, что она собирается скрыться от следствия. В СИЗО женщина провела четыре месяца. В сентябре суд Железнодорожного района Витебска приговорил ее к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. С учетом отбытого в СИЗО времени ей оставалось провести в местах лишения свободы два месяца. Ольга Степанова подала апелляционную жалобу, и апелляционный суд отменил приговор. Вначале было объявлено о том, что повторно дело будет рассматривать суд Железнодорожного района, но уже другим составом суда. Но позже оно было передано в Витебский областной суд.
На первое заседание Ольга Степанова не явилась. Ее адвокат Надежда Бирюкова отказалась от комментариев и не объяснила, по какой причине Ольги нет на суде. Не было на первом заседании ни свидетелей, ни