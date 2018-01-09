В Пушкине на хоккейную коробку рухнуло 15-метровое дерево
Матчи придется отложить. В Пушкине на хоккейную коробку рухнуло 15-метровое дерево. Все случилось в одном из жилых дворов на бульваре Алексея Толстого.
Матчи придется отложить. В Пушкине на хоккейную коробку рухнуло 15-метровое дерево. Все случилось в одном из жилых дворов на бульваре Алексея Толстого.
К счастью, люди не пострадали. Тополь пробил борт и сорвал линии электропередач.
И основная часть местных любителей хоккея и фигурного катания еще не открыла сезон. Ведь обычно в это время года на катке каждый вечер — аншлаг.