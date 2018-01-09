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13:58 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В Пушкине на хоккейную коробку рухнуло 15-метровое дерево

Матчи придется отложить. В Пушкине на хоккейную коробку рухнуло 15-метровое дерево. Все случилось в одном из жилых дворов на бульваре Алексея Толстого.

Источник: Вести - Санкт-Петербург

К счастью, люди не пострадали. Тополь пробил борт и сорвал линии электропередач. Из-за этого фонари над спортивным объектом оказались обесточены. По словам местных жителей, виной всему — разгул стихии. Ветер буквально вырвал дерево с корнем из земли. Вокруг этой хоккейной коробки много растительности, однако, прежде подобных инцидентов не происходило. Никто не пострадал просто потому, что лед застыл всего пару дней назад.

И основная часть местных любителей хоккея и фигурного катания еще не открыла сезон. Ведь обычно в это время года на катке каждый вечер — аншлаг. Из-за перекрытой деревом части катка сыграть в хоккей будет проблематично. Однако дети, которые соскучились по конькам, нашли пространство для ледовых манёвров. Несмотря на кромешную темноту.

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