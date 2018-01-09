В Пушкине на хоккейную коробку рухнуло 15-метровое дерево

К счастью, люди не пострадали. Тополь пробил борт и сорвал линии электропередач. Из-за этого фонари над спортивным объектом оказались обесточены. По словам местных жителей, виной всему — разгул стихии. Ветер буквально вырвал дерево с корнем из земли. Вокруг этой хоккейной коробки много растительности, однако, прежде подобных инцидентов не происходило. Никто не пострадал просто потому, что лед застыл всего пару дней назад.