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14:00 (мск), источник: Publika.md

Житель Бричанского района убил товарища из-за пачки сигарет

До 15 лет тюрьмы грозит жителю села Каракушений Векь Бричанского района, которого подозревают в убийстве приятеля.

Источник: Publika.md

По данным полиции, убийца и жертва были пьяны, когда между ними возникла ссора.

Подозреваемый обвинил приятеля в краже пачки сигарет и жестоко избил его. Тот скончался до приезда скорой. Убийцу задержали, он вину признал.

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