Житель Бричанского района убил товарища из-за пачки сигарет
До 15 лет тюрьмы грозит жителю села Каракушений Векь Бричанского района, которого подозревают в убийстве приятеля.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
До 15 лет тюрьмы грозит жителю села Каракушений Векь Бричанского района, которого подозревают в убийстве приятеля.
По данным полиции, убийца и жертва были пьяны, когда между ними возникла ссора.
Подозреваемый обвинил приятеля в краже пачки сигарет и жестоко избил его. Тот скончался до приезда скорой. Убийцу задержали, он вину признал.