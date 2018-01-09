Генеральная прокуратура отправила в суд дело Андрея Брэгуцэ
Расследование дела Андрея Брэгуцэ официально завершено. Генеральная прокуратура передала в суд материалы дела.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Расследование дела Андрея Брэгуцэ официально завершено. Генеральная прокуратура передала в суд материалы дела.
На скамье подсудимых предстанут 13 полицейских. Их обвиняют в бесчеловечном отношении к задержанному.
Напомним, Андрея Брэгуцу задержали 15 августа за оскорбление патрульных полицейских. Он скончался 26 августа в больнице тюрьмы Прункул от гнойной пневмонии.