В МЧС назвали предварительные причины ночного пожара в Екатеринбурге

Полностью завершить работы по проливке и разборке сгоревших конструкций склада огнеборцам удалось только сегодня, в 12.45 по местному времени пожару был дан общий отбой.

Как сообщалось ранее, пожар возник вчера вечером, с огнем, который распространился на площади 400 кв.м., боролись 20 единиц пожарной и спецтехники, более 50 человек личного состава. Большая горючая загрузка, сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Справиться с огнем пожарным удалось спустя 3,5 часа. Пострадавших нет.