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14:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В МЧС назвали предварительные причины ночного пожара в Екатеринбурге

Пожар 8 января на складе с сырьем для производства пластиковой тары в Екатеринбурге мог произойти из-за короткого замыкания электропроводки или нарушения эксплуатации электрооборудования, — такие основные версии случившегося назвал заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору Максим Пинчугов, сообщили Накануне.RU.

Полностью завершить работы по проливке и разборке сгоревших конструкций склада огнеборцам удалось только сегодня, в 12.45 по местному времени пожару был дан общий отбой.

Как сообщалось ранее, пожар возник вчера вечером, с огнем, который распространился на площади 400 кв.м., боролись 20 единиц пожарной и спецтехники, более 50 человек личного состава. Большая горючая загрузка, сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Справиться с огнем пожарным удалось спустя 3,5 часа. Пострадавших нет.

«Специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части в районе пожара осуществляли мониторинг воздуха в районе пожара. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано», — пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.

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