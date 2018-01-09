Троллейбус сбил девушку на переходе в центре Ростова-на-Дону
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Троллейбус сбил девушку на пешеходном переходе в центре
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло около 9.00 на улице Большой Садовой.
Троллейбус № 2 сбил 20-летнюю ростовчанку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате происшествия девушку с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.