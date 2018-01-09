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14:25 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Троллейбус сбил девушку на переходе в центре Ростова-на-Дону

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Троллейбус сбил девушку на пешеходном переходе в центре Ростова-на-Дону 9 января.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, ДТП произошло около 9.00 на улице Большой Садовой.

Троллейбус № 2 сбил 20-летнюю ростовчанку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия девушку с травмами доставили в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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