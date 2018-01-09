Мужчина погиб в школе-гимназии в Караганде

«Такой случай был сегодня. Вызов поступил в 8:29. Через 8 минут бригада скорой медицинской помощи прибыла в школу. К моменту прибытия медиков мужчина уже был мертв», — рассказала Айжан Иса.

По словам людей, находившихся в тот момент в гимназии, мужчина привел ребенка (внука/внучку) утром на учебу. Ему резко стало плохо, он упал и позднее скончался еще до прибытия скорой помощи. Со слов дочери погибшего, у мужчины ранее были проблемы с сердцем.