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14:35 (мск), источник: Newtimes.kz

Мужчина погиб в школе-гимназии в Караганде

Сегодня, 9 января, в 8 утра, в фойе гимназии № 97 погиб пожилой мужчина. Ему было 69 лет, передает NV.kz.

Источник: Newtimes.kz

Пресс-секретарь областного управления здравоохранения Айжан Иса прокомментировала этот инцидент.

«Такой случай был сегодня. Вызов поступил в 8:29. Через 8 минут бригада скорой медицинской помощи прибыла в школу. К моменту прибытия медиков мужчина уже был мертв», — рассказала Айжан Иса.

По словам людей, находившихся в тот момент в гимназии, мужчина привел ребенка (внука/внучку) утром на учебу. Ему резко стало плохо, он упал и позднее скончался еще до прибытия скорой помощи. Со слов дочери погибшего, у мужчины ранее были проблемы с сердцем.

Сотрудники скорой помощи, оперативно прибывшие на место происшествия, не смогли его спасти.

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