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14:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Туристка из Сербии застряла на Таганае

Женщина травмировалась и не смогла самостоятельно спуститься с гор.

65-летняя иностранка повредила ногу в районе Горбатого моста в нацпарке «Таганай». ЧП случилось 7 января. Туристка из Сербии приехала на Южный Урал на каникулы. вместе с сыном. Он оставил ее сидеть на камнях, а сам отправился за помощью в сторону Центральной усадьбы. Оттуда вызвал спасателей.

— Наши сотрудники выдвинулись к пострадавшей, но на снегоходе к тем местам не подобраться. Поэтому к ней дошли пешком и на носилках транспортировали до снегохода. Потом довезли до города и передали родственникам, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

А в природном парке «Иремель» в беду попала группа туристов из Уфы с двухлетним ребенком. Во время восхождения на гору у мальчика началось переохлаждение и обморожение ног. Спасатели вывезли его вместе с матерью на снегоходе и передали медикам.

За новогодние каникулы сотрудники ПСС спасли 12 туристов в нацпарке «Таганай» и природном парке «Иремель».

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