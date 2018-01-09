Четыре гражданина Узбекистана пострадали в ДТП в России
По информации Главного управления МВД России по Саратовской области, 7 января примерно в 20:00 часов на 560-м километре федеральной трассы произошло
По информации Главного управления МВД России по Саратовской области, 7 января примерно в 20:00 часов на 560-м километре федеральной трассы произошло
Водитель BMW, двигаясь в сторону Саратова, не справился с управлением и при заносе автомобиль врезался в микроавтобус RENO. В результате ДТП пострадали 5 человек.
По сведениям Посольства Узбекистана в России, все пострадавшие, среди которых 4 гражданина Узбекистана и водитель BMW, доставлены в Петровскую райбольницу.
В настоящее время гражданка Республики Узбекистан Саёхат Ташпулатовна Чориева (30.08.1982 г.р., уроженка Кашкадарьинской области) находится в отделении реанимации Петровской районной больницы Саратовской области. Состояние ее здоровья стабильное, жизни пострадавшей ничто не угрожает.
Другие пассажиры микроавтобуса RENO, граждане Республики Узбекистан, получили легкие ушибы и отказались от госпитализации:
1. Фаёза Рустам кизи Эшпулатова, 1995 г. р.
2. Мухторхон Пулатович Гиёсов,
3. Нуриддин Ильхамович Хайдаров,
В настоящее время Консульский отдел Посольства решает вопрос оказания помощи пострадавшей.