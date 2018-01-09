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9 января, источник: 365info.kz

Голодовку в изоляторе никто не объявлял — МВД

Представитель Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев прокомментировал информацию об избиении беременной женщины и женской голодовке в изоляторе.

Источник: 365info.kz

Так, по его словам, 8 января следственно-арестованная Учреждения ЛА-155/1 ДУИС по Алматы была водворена в дисциплинарный изолятор за неоднократные нарушения режима содержания.

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Трое ее сокамерниц, в том числе беременная, в знак протеста нанесли себе незначительные раны. «Голодовку никто не объявлял, вены не вскрывал», — заявил Садубаев.

В присутствии руководства ДУИС по Алматы и представителя органа прокуратуры медиками проведен осмотр этих женщин, телесные повреждения не выявлены. В ведомстве также отметили, что по данному факту МВД проводится служебное расследование.

Ранее правозащитница Елена Семенова в Facebook разместила информацию об акции протеста в учреждении уголовно-исполнительной системы ЛА-155/1 (Алматы). По данным правозащитницы, в учреждении «четвертый день на голодовке женщины, в том числе и беременная женщина (на 6 месяце)». В тот же день Комитет уголовно-исполнительной системы МВД официально сообщил о начале проверки изложенных сведений.

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