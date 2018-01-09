Голодовку в изоляторе никто не объявлял — МВД
Представитель Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев прокомментировал информацию об избиении беременной женщины и женской голодовке в изоляторе.
Представитель Министерства внутренних дел РК Алмас Садубаев прокомментировал информацию об избиении беременной женщины и женской голодовке в изоляторе.
Так, по его словам, 8 января
Трое ее сокамерниц, в том числе беременная, в знак протеста нанесли себе незначительные раны. «Голодовку никто не объявлял, вены не вскрывал», — заявил Садубаев.
В присутствии руководства ДУИС по Алматы и представителя органа прокуратуры медиками проведен осмотр этих женщин, телесные повреждения не выявлены. В ведомстве также отметили, что по данному факту МВД проводится служебное расследование.
Ранее правозащитница Елена Семенова в Facebook разместила информацию об акции протеста в учреждении