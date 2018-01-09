Голодовку в изоляторе никто не объявлял — МВД

В присутствии руководства ДУИС по Алматы и представителя органа прокуратуры медиками проведен осмотр этих женщин, телесные повреждения не выявлены. В ведомстве также отметили, что по данному факту МВД проводится служебное расследование.



Ранее правозащитница Елена Семенова в Facebook разместила информацию об акции протеста в учреждении уголовно-исполнительной системы ЛА-155/1 (Алматы). По данным правозащитницы, в учреждении «четвертый день на голодовке женщины, в том числе и беременная женщина (на 6 месяце)». В тот же день Комитет уголовно-исполнительной системы МВД официально сообщил о начале проверки изложенных сведений.