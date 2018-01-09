Под Волгоградом задержали фуру с 580 ящиками суррогатного алкоголя
Грузовая иномарка под управлением 37-летнего жителя Волжского была задержана в Быковском районе.
Грузовая иномарка под управлением 37-летнего жителя Волжского была задержана в Быковском районе.
— В ходе досмотра транспортного средства оперативники обнаружили 580 ящиков с фальсифицированной алкогольной продукцией известных марок. В общей сложности было изъято 11600 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, — сообщили в
По заключению экспертизы, федеральные специальные марки являлись поддельными.
По данному факту возбуждено уголовное дело.