Банду наркоторговцев арестовали в Нижегородской области

В городе Павлово наркополицейские при силовой поддержке отряда специального назначения блокировали машину, в которой ехал организатор преступной группы, занимающейся торговлей наркотиков. Главарем оказался 27-летний нижегородец.

— Под задним пассажирским сидением его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 2 свертка, внутри каждого из которых находились по 15 пакетиков с порошкообразным веществом, — рассказали пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. — Эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой более 11 граммов.

Далее оперативники задержали двоих жителей Павловского района в возрасте 22 и 28 лет.

Они делали закладки наркотиков на территории г. Павлово. Деньги за наркотические средства покупатели перечисляли через платежные системы в Интернете.