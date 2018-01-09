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9 января, источник: Комсомольская правда

Банду наркоторговцев арестовали в Нижегородской области

Спецназовцы перехватили автомобиль главаря банды с крупной партией наркотиков.

В городе Павлово наркополицейские при силовой поддержке отряда специального назначения блокировали машину, в которой ехал организатор преступной группы, занимающейся торговлей наркотиков. Главарем оказался 27-летний нижегородец.

— Под задним пассажирским сидением его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 2 свертка, внутри каждого из которых находились по 15 пакетиков с порошкообразным веществом, — рассказали пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. — Эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком общей массой более 11 граммов.

Далее оперативники задержали двоих жителей Павловского района в возрасте 22 и 28 лет.

Они делали закладки наркотиков на территории г. Павлово. Деньги за наркотические средства покупатели перечисляли через платежные системы в Интернете.

В настоящее время задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Злоумышленники отправлены под арест.

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