Банду наркоторговцев арестовали в Нижегородской области
Спецназовцы перехватили автомобиль главаря банды с крупной партией наркотиков.
Спецназовцы перехватили автомобиль главаря банды с крупной партией наркотиков.
В городе Павлово наркополицейские при силовой поддержке отряда специального назначения блокировали машину, в которой ехал организатор преступной группы, занимающейся торговлей наркотиков. Главарем оказался 27-летний нижегородец.
— Под задним пассажирским сидением его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли 2 свертка, внутри каждого из которых находились по 15 пакетиков с порошкообразным веществом, — рассказали
Далее оперативники задержали двоих жителей Павловского района в возрасте 22 и 28 лет.
Они делали закладки наркотиков на территории г. Павлово. Деньги за наркотические средства покупатели перечисляли через платежные системы в Интернете.
В настоящее время задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Злоумышленники отправлены под арест.