Госорганы РК заявили о готовности проводить химическую кастрацию
9 января в Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам применения законодательных поправок о проведении химической кастрации и готовности служб
9 января в Генпрокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам применения законодательных поправок о проведении химической кастрации и готовности служб
В его работе приняли участие представители Верховного Суда, Министерств здравоохранения, внутренних дел, в том числе Комитета
Напомним, что Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка» вступил в законную силу с 1 января 2018 года.
Химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению
Инъекции с андрогенными препаратами будут вводиться лицам по месту отбывания лишения свободы, а к осужденным к иным видам наказаний — в организациях здравоохранения.
Представители госорганов подтвердили готовность к проведению данной процедуры.
По итогам совещания принят ряд рекомендаций.