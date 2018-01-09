Госорганы РК заявили о готовности проводить химическую кастрацию

В его работе приняли участие представители Верховного Суда, Министерств здравоохранения, внутренних дел, в том числе Комитета уголовно-исполнительной системы, а также сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры.

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Напомним, что Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка» вступил в законную силу с 1 января 2018 года.

Химическая кастрация будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы.

Инъекции с андрогенными препаратами будут вводиться лицам по месту отбывания лишения свободы, а к осужденным к иным видам наказаний — в организациях здравоохранения.

Представители госорганов подтвердили готовность к проведению данной процедуры.