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9 января, источник: Комсомольская правда

В Волгограде бизнесмен не заплатил 100 миллионов налогов

Экс-директор ООО «Вланга-Волга» Владимир Смирнов признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и приговорен к реальному лишению свободы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Генпрокуратуры России, осужденный с 2011 по 2013 год включал в декларации заведомо ложные сведения об услугах по ремонту и реконструкции железнодорожных вагонов, а также выполнении субподрядных работ по ремонту асфальта и бордюров в Волгограде шестью фирмами-однодневками. При этом фактически вагоны не ремонтировались, а асфальт укладывался силами сотрудников предприятия.

Общая сумма налогов, которые бизнесмен скрыл от государства, составила около 100 миллионов рублей.

Суд приговорил Владимира Смирнова к двум с половиной годам колонии общего режима. Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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