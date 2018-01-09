В Волгограде бизнесмен не заплатил 100 миллионов налогов

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Генпрокуратуры России, осужденный с 2011 по 2013 год включал в декларации заведомо ложные сведения об услугах по ремонту и реконструкции железнодорожных вагонов, а также выполнении субподрядных работ по ремонту асфальта и бордюров в Волгограде шестью фирмами-однодневками. При этом фактически вагоны не ремонтировались, а асфальт укладывался силами сотрудников предприятия.
Общая сумма налогов, которые бизнесмен скрыл от государства, составила около 100 миллионов рублей.
Суд приговорил Владимира Смирнова к двум с половиной годам колонии общего режима. Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.