В Волгограде бизнесмен не заплатил 100 миллионов налогов

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Генпрокуратуры России, осужденный с 2011 по 2013 год включал в декларации заведомо ложные сведения об услугах по ремонту и реконструкции железнодорожных вагонов, а также выполнении субподрядных работ по ремонту асфальта и бордюров в Волгограде шестью фирмами-однодневками. При этом фактически вагоны не ремонтировались, а асфальт укладывался силами сотрудников предприятия.