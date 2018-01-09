Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус»
В Петербурге женщина 5 часов ждала помощи в приемном отделении и умерла
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
Как корейская деревня стала самым напряженным местом в миреВоеннослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются здесь лицом к лицу
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
СМИ: в США объяснили "оружием Путина" вмерзшие в лед машины
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Киркоров комментирует недавний инцидент с фанаткой - СМИ
Экс-жена Цыганова вывела на сцену семерых детей
Преступность в Москве хотят снизить путем сноса хрущевок
Ипотека станет доступнее, но не для всех
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
9 января, источник: Pro Город Самара

Попытка самарца поставить Mercedes на два колеса обернулась погоней с ДПС

Новогодние праздники помогли самарцам не только отдохнуть, но и открыть в себе новые таланты.

В одном из жителей областной столицы проснулся отчаянный каскадер. Ночью 6 января он, рассекая по улицам города, попытался поставить свой автомобиль Mercedes на два колеса, и это ему почти удалось.

Свидетелями практически удавшегося трюка стали активисты «Ночного патруля». Пораженные увиденным, они сообщили о необычном водителе, который следовал по улице Красноармейской, сотрудникам ДПС. Вот только, когда полицейские решили познакомиться с «героем», он, явно не готовый к общению, попытался уйти дворами. После непродолжительной погони стражам порядка все же удалось изловить нарушителя.

За рулем «Мерседеса» оказался 33-летний мужчина, который, как выяснилось, с 2005 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

«В отношении водителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ “Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения”, который направлен для принятия мер по подведомственности в Мировой суд Железнодорожного района. Автомобиль помещен на специализированную стоянку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Самарский мастер-инструктор по выживанию рассказал, как есть червя и спастись от хулиганов
Российский газ поставят в США
ВБ: Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть
СМИ: Виталия Мутко не пустят на Олимпиаду
Десятки российских бизнесменов купили мальтийское гражданство
Умер оперный певец Александр Ведерников
Назван самый богатый человек в истории
США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин Рассказываем о главных интригах этапа Кубка мира в Рупольдинге, который начинается уже 10 января
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Строительство жилья под реновацию на месте Ховринской больницы могут начать во второй половине 2018 г
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь