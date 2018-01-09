Попытка самарца поставить Mercedes на два колеса обернулась погоней с ДПС

В одном из жителей областной столицы проснулся отчаянный каскадер. Ночью 6 января он, рассекая по улицам города, попытался поставить свой автомобиль Mercedes на два колеса, и это ему почти удалось.

Свидетелями практически удавшегося трюка стали активисты «Ночного патруля». Пораженные увиденным, они сообщили о необычном водителе, который следовал по улице Красноармейской, сотрудникам ДПС. Вот только, когда полицейские решили познакомиться с «героем», он, явно не готовый к общению, попытался уйти дворами. После непродолжительной погони стражам порядка все же удалось изловить нарушителя.

За рулем «Мерседеса» оказался 33-летний мужчина, который, как выяснилось, с 2005 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 21 раз. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.