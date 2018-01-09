В Краснодаре спустя две недели нашли троих пропавших подростков

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря 13-летние Марьяна Сливенко и Диана Заплатная вместе вышли из дома на улице Красноармейской и отправились в кафе на пересечении Горького и Красноармейской. Там с ними собирался встретиться 17-летний Максим Ревта, который шел в кафе из дома на улице Механической. В итоге все трое не вернулись домой, подростков объявили в розыск.