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9 января, источник: ЮГА.ру

В Краснодаре спустя две недели нашли троих пропавших подростков

В Краснодаре 9 января нашли троих несовершеннолетних, которые без вести пропали в конце 2017 года.

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, 25 декабря 13-летние Марьяна Сливенко и Диана Заплатная вместе вышли из дома на улице Красноармейской и отправились в кафе на пересечении Горького и Красноармейской. Там с ними собирался встретиться 17-летний Максим Ревта, который шел в кафе из дома на улице Механической. В итоге все трое не вернулись домой, подростков объявили в розыск.

Помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Иветта Агоян сообщила порталу Юга.ру, что 9 января всех подростков нашли правоохранители. Несовершеннолетние пояснили, что не хотели возвращаться домой. Сейчас с ними беседует следователь, выясняются обстоятельства происшествия.

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