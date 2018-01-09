В Калининграде провалилась дорога на отремонтированной улице Дзержинского
В Калининграде на отремонтированной улице Дзержинского провалилась дорога.
В Калининграде на отремонтированной улице Дзержинского провалилась дорога.
Провал случился на правой стороне по направлению к перекрёстку с ул. Октябрьской и Багратиона.
В администрации Калининграда «Клопс» сообщили, что на сетях несколько дней назад случилась авария, которая была устранена.
Дорогу будут ремонтировать 10 января.
Отметим, этот участок ремонтировали в 2016 году. Его открытие несколько раз переносили.