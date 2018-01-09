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9 января, источник: Клопс.ru

В Калининграде провалилась дорога на отремонтированной улице Дзержинского

В Калининграде на отремонтированной улице Дзержинского провалилась дорога.

Источник: Клопс.ru

Провал случился на правой стороне по направлению к перекрёстку с ул. Октябрьской и Багратиона.

В администрации Калининграда «Клопс» сообщили, что на сетях несколько дней назад случилась авария, которая была устранена.

Дорогу будут ремонтировать 10 января.

Отметим, этот участок ремонтировали в 2016 году. Его открытие несколько раз переносили.

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