Суд не стал рассматривать материалы дела участника «гонок на Gelandewagen»

Мужчина был ранее задержан с документами на другое имя в Москве после ДТП. Как сообщила корреспонденту «Ъ» представитель суда, председательствующий не нашел в деле протокола административного задержания господина Маджидова и видеоматериалов. Согласно решению суда, дело может быть принято к рассмотрению только после устранения этих недостатков.