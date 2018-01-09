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9 января, источник: Коммерсантъ-Новости

Суд не стал рассматривать материалы дела участника «гонок на Gelandewagen»

Мировой судья Черемушкинского района Москвы вернул в полицию материалы дела участника «гонок на Gelandewagen» Авдувахоба Маджидова.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина был ранее задержан с документами на другое имя в Москве после ДТП. Как сообщила корреспонденту «Ъ» представитель суда, председательствующий не нашел в деле протокола административного задержания господина Маджидова и видеоматериалов. Согласно решению суда, дело может быть принято к рассмотрению только после устранения этих недостатков.

Авдувахоб Маджидов, напомним, был оправдан по делу о «гонках на Gelandewagen». Другой участник заезда, сын топ-менеджера ЛУКОЙЛа Руслан Шамсуаров, был приговорен к обязательным работам за оскорбление полицейских. Вместе с ним виновным признали и его друга Виктора Ускова. Прокуратура осталась недовольна решением суда.

Роман Дорофеев

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