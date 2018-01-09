Суд не стал рассматривать материалы дела участника «гонок на Gelandewagen»
Мировой судья Черемушкинского района Москвы вернул в полицию материалы дела участника «гонок на Gelandewagen» Авдувахоба Маджидова.
Мировой судья Черемушкинского района Москвы вернул в полицию материалы дела участника «гонок на Gelandewagen» Авдувахоба Маджидова.
Мужчина был ранее задержан с документами на другое имя в Москве после ДТП. Как сообщила корреспонденту «Ъ» представитель суда, председательствующий не нашел в деле протокола административного задержания господина Маджидова и видеоматериалов. Согласно решению суда, дело может быть принято к рассмотрению только после устранения этих недостатков.
Авдувахоб Маджидов, напомним, был оправдан по делу о «гонках на Gelandewagen». Другой участник заезда, сын
Роман Дорофеев