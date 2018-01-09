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9 января, источник: Коммерсантъ-Online

В пожаре заподозрили наркомана

Задержан предполагаемый поджигатель многоквартирного дома в Тюмени.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Тюмени задержан предполагаемый виновник крупного пожара в многоквартирном доме, в результате которого пострадало 43 квартиры, а один житель погиб. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог, который совершил один из жителей дома, собравшийся покончить с собой. На данный момент определяется ущерб от огня. Администрация Тюмени пообещала заняться восстановлением дома.

В понедельник стало известно о задержании предполагаемого виновника пожара в многоквартирном доме по улице Олимпийской в Тюмени. В следственных органах эту информацию подтверждают, но подробности задержания не раскрывают.

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Крупный пожар произошел вечером в понедельник 8 января. Сообщение о возгорании многоквартирного дома на пульт дежурного МЧС поступило в 17:41 по местному времени (15:41 мск). Как отметили в региональном МЧС, к моменту прибытия первых подразделений на доме № 4 по улице Олимпийской горел утеплитель на торце здания — с первого по седьмой этаж. Затем огонь перекинулся на кровлю здания. На место прибыло 110 спасателей и 24 единицы техники. Общая площадь пожара составила около 1,5 тыс. кв. м, пострадало 43 из 58 квартир. Спасателями было эвакуировано 160 человек. В ходе осмотра пострадавших квартир было найдено тело мужчины, предположительно жителя квартиры № 70, который оказывал помощь в эвакуации людей, но отравился угарным газом.

По данным Telegram-канала Mash, в ходе расследования причин ЧП, сотрудники СКР по Тюменской области совместно с оперативниками МВД задержали вероятного виновника инцидента — жителя дома Александра Петухова. На данный момент задержанный находится в СКР, следователи которого расследуют уголовное дело по факту поджога (ст. 167 УК РФ). Согласно картотеке дел Ленинского райсуда Тюмени, в 2011 году Петухов был осужден на десять месяцев лишения свободы за хранение наркотических средств, которые использовал для личного употребления.

Как следует из приговора суда, осужденный состоял на учете у нарколога и был неоднократно замечен в злоупотреблении спиртными напитками и употреблении наркотических веществ «в кругу лиц, ведущих антиобщественный образ жизни».

Правда, соседи, согласно материалам суда, давали подсудимому положительные характеристики.

Как пояснили «Ъ» в администрации Тюмени, на данный момент пострадавший многоквартирный дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Этот статус позволяет выделить средства на его восстановление. Как пояснила глава пресс-службы горадминистрации Гульнара Сидоркина, на данный момент точный ущерб от пожара еще не известен. «Сейчас определяется степень повреждения квартир, кровли здания. После с каждым из жильцов будут определяться вопросы восстановления», — пояснила госпожа Сидоркина.

Игорь Лесовских, Екатеринбург

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