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9 января, источник: Известия

Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной выходит на свободу

Сергей Семенов, осужденный в декабре 2016 года по обвинению в изнасиловании скандально известной жительницы Ульяновска Дианы Шурыгиной, выходит на свободу. Об этом в соцсети «Вконтакте» рассказала сестра юноши Екатерина.

«Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Каждый из Вас не остался равнодушным и вместе мы победили», — написала она.

Также девушка отметила, что у Сергея и его семьи позади сложный год, но на этом трудности для них не закончатся.

«Надеемся, что и дальше вы будете с нами», — написала девушка.

Скандальная вечеринка произошла 1 апреля 2016 года. Молодой человек отмечал день рождения друга в загородном коттедже, где они и познакомились с Дианой Шурыгиной, которой на тот момент не исполнилось 18 лет. Суд признал Семенова виновным в изнасиловании и приговорил его к 8 годам лишения свободы, позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев.

Летом 2017 года на «Первый канал» был составлен протокол из-за нарушения времени выхода в эфир нескольких выпусков программы «Пусть говорят» о несовершеннолетней Диане Шурыгиной.

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