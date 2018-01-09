Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной выходит на свободу

«Сергей Семенов скоро окажется на свободе. Каждый из Вас не остался равнодушным и вместе мы победили», — написала она.

Также девушка отметила, что у Сергея и его семьи позади сложный год, но на этом трудности для них не закончатся.

«Надеемся, что и дальше вы будете с нами», — написала девушка.

Скандальная вечеринка произошла 1 апреля 2016 года. Молодой человек отмечал день рождения друга в загородном коттедже, где они и познакомились с Дианой Шурыгиной, которой на тот момент не исполнилось 18 лет. Суд признал Семенова виновным в изнасиловании и приговорил его к 8 годам лишения свободы, позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев.