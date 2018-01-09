МВД: за последние 5 лет количество случаев педофилии выросло в 15 раз

В 2017 году в Беларуси дети подвергались насилию 581 раз, что на 84,4% выше прошлогодних показателей. При этом 361 преступление относилось к категории тяжких и особо тяжких.
Министерство внутренних дел предлагает ужесточить наказания за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. На взгляд милиционеров, это поможет переломить ситуацию.
Заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Дмитрий Цаюн рассказал о планах по решению проблемы сексуального насилия над детьми.
По его словам, рост проявлений педофилии в Беларуси связан с тем, что работа правоохранительных органов по выявлению педофилов стала эффективнее.
Если раньше правоохранители начинали работать только после заявления потерпевших или их родственников, то с 2013 года их полномочия расширились, что позволило действовать на опережение.
«Также мы начали использовать современное программное обеспечение, которое позволяет выходить на педофилов, распространяющих детское порно в интернете. В прошлом году серия таких уголовных дел была возбуждена практически во всех областях республики. А уже во время следствия подозреваемые проверялись на причастность к конкретным фактам педофилии», — рассказывает Дмитрий Цаюн.
Еще один такой случай произошел в Минске. Молодой человек под видом девочки знакомился со сверстницами в соцсетях и во время общения уговаривал их заниматься сексуальным самоудовлетворением. Все записывалось через WEB-камеру, а затем тиражировалось в интернете. Парня осудили на несколько лет за распространение детской порнографии, не дав ему реализовать свои фантазии в реальности.
«С развитием компьютерных технологий и глобализацией интернета “охота” на детей уходит в виртуальный мир. Уже регистрируется около 50% половых преступлений в сети, но цифра однозначно будет расти», — считает правоохранитель.
В связи с этим МВД намерено принять меры по усилению информационной безопасности детей. Также он прокомментировал инициативу ведомства о введении наказания для хранителей и коллекционеров детской порнографии, даже если они не занимаются ее распространением.
По его словам, большинство педофилов не сразу приступают к реализации грязного умысла. Вначале у них идет своеобразная психологическая тренировка, включая просмотр детского порно с накапливанием таких материалов.
Недавно в Витебске осудили педофилов, которые два года насиловали внуков одного из них. Во время обысков милиция нашла у 53-летнего витебчанина более 500 DVD-дисков с порнографией. Оказалось, что мужчина был и автором, и актером фильмов для взрослых. Для съемок он привлекал детей и своего знакомого.
«Уверен, такое изменение в законодательстве также позволило бы пресекать факты педофилии на стадии их подготовки. Кроме того, это нанесло бы удар по порнобизнесу с участием подростков. Ведь коллекционирование детской “клубнички” дает почву для ее производства и часто стимулирует потребителя к сексуальному насилию над ребенком», — отмечает Дмитрий Цаюн.
По его словам, ловить педофилом сложно из-за высокой латентности подобных преступлений. Так, пострадавшие дети зачастую боятся рассказывать о случившемся, а преступники пользуются этим, прибегая к методам убеждения или запугивания. Или используют в качестве приманки для подростка гаджеты, деньги, сладости. Кроме того, сами взрослые предпочитают скрывать проблему, зачастую из-за страха или безразличия.
«К примеру, мать изнасилованной девочки не сообщает об этом, чтобы сохранилась семья и не “отвернулись” соседи. Хотя последние давно знают, что творится в доме напротив, но не спешат бить в колокола», — говорит милиционер. «Разве не могли знать медики Крупской больницы о “хобби” своего коллеги? — продолжил он. — Педиатр на протяжении 6 лет на рабочем месте совершал развратные действия со своими малолетними пациентами. А мальчики молчали, потому что боялись рассказать».
Также МВД опубликовало на своем сайте опрос на тему наказания за педофилию. Его результаты будут подведены в феврале.