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9 января, источник: Комсомольская правда

В Бресте водитель приговорен к заключению за ДТП трехлетней давности

Приговор еще не вступил в законную силу, так как 8 января водитель его обжаловал.

Источник: Комсомольская правда
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Авария произошла 6 октября 2014 года на бульваре Шевченко. Мужчина, управляя личным грузовиком МАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Мальчик от полученных повреждений в тот же день скончался в больнице.

Уголовное дело расследовалось с октября 2014 года, в суд было направлено в 2017-м. 23 августа 2017 года суд Ленинского района Бреста вынес водителю оправдательный приговор. 31 октября судебная коллегия Брестского областного суда отменила приговор, и дело направили на новое рассмотрение.

Как сообщил БелаПАН заместитель прокурора Бреста Валерий Коляда, поддерживавший государственное обвинение по делу, 29 декабря 2017 года суд Ленинского района Бреста признал водителя грузовика виновным в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения.

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