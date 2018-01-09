В Бресте водитель приговорен к заключению за ДТП трехлетней давности

Источник: Комсомольская правда

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Авария произошла 6 октября 2014 года на бульваре Шевченко. Мужчина, управляя личным грузовиком МАЗ, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 9-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Мальчик от полученных повреждений в тот же день скончался в больнице.

Уголовное дело расследовалось с октября 2014 года, в суд было направлено в 2017-м. 23 августа 2017 года суд Ленинского района Бреста вынес водителю оправдательный приговор. 31 октября судебная коллегия Брестского областного суда отменила приговор, и дело направили на новое рассмотрение.