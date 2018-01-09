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9 января, источник: Интерфакс

Автобус сбил человека на проспекте Вернадского в Москве

Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Один человек пострадал в результате наезда автобуса на проспекте Вернадского в Москве, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

«По указанному адресу произошёл наезд автобуса на пешехода, пешеход получил травмы», — сказал сотрудник пресс-службы. Он не уточнил, каким является состояние пострадавшего.

Ранее осведомлённый источник сообщил «Интерфаксу», что в экстренные службы поступила информация о наезде автобуса на пешеходов на проспекте Вернадского в Москве.

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