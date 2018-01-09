Автобус сбил человека на проспекте Вернадского в Москве
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Один человек пострадал в результате наезда автобуса на проспекте Вернадского в Москве, сообщили «Интерфаксу» в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 9 января. INTERFAX.RU — Один человек пострадал в результате наезда автобуса на проспекте Вернадского в Москве, сообщили «Интерфаксу» в
«По указанному адресу произошёл наезд автобуса на пешехода, пешеход получил травмы», — сказал сотрудник
Ранее осведомлённый источник сообщил «Интерфаксу», что в экстренные службы поступила информация о наезде автобуса на пешеходов на проспекте Вернадского в Москве.