Момент массового ДТП на мосту у Телецентра попал на видео

В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой оказался запечатлен момент массовой аварии на мосту 60-летия ВЛКСМ сегодня утром. На ней видно, как одна из машин выехала на встречную полосу и на высокой скорости влетела в иномарку. Как сообщалось ранее, столкновение произошло между ВАЗ-2112 и Mazda 3.

После этого, объезжая место ДТП, еще один водитель столкнулся с другой машиной. В результате пострадали три человека: 35-летний водитель ВАЗа и его пассажир, а также пассажир одной из иномарок. Всех троих на «скорой» доставили в больницу. Причем в то же время на мосту случилась еще одна авария, но в этом случае обошлось без пострадавших. Таким образом, одновременно на одном участке моста в аварии попали 6 автомобилей.