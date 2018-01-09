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9 января, источник: Om1.ru

Момент массового ДТП на мосту у Телецентра попал на видео

Утром там столкнулись на встречке две машины, а за ними еще две при попытке объехать место аварии.

В соцсетях появилась запись с видеорегистратора, на которой оказался запечатлен момент массовой аварии на мосту 60-летия ВЛКСМ сегодня утром. На ней видно, как одна из машин выехала на встречную полосу и на высокой скорости влетела в иномарку. Как сообщалось ранее, столкновение произошло между ВАЗ-2112 и Mazda 3.

После этого, объезжая место ДТП, еще один водитель столкнулся с другой машиной. В результате пострадали три человека: 35-летний водитель ВАЗа и его пассажир, а также пассажир одной из иномарок. Всех троих на «скорой» доставили в больницу. Причем в то же время на мосту случилась еще одна авария, но в этом случае обошлось без пострадавших. Таким образом, одновременно на одном участке моста в аварии попали 6 автомобилей.

Причиной, по данным полиции, стало несоблюдение скоростного режима.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Последняя авария с шестью автомобилями на мосту 60-летия ВЛКСМ произошла не из-за дорожных условий. Банально молодой человек не соблюдал скоростной режим. Надо было ему совершать маневр. Но налицо полное игнорирование правил дорожного движения, — пояснил заместитель начальника полиции УМВД по Омской области Юрий Виноградов.

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