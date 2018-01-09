Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Названа опасность дневного сна
Что подарить ребенку на 3 года
Авиакомпания объяснила решение снять жену Аршавина с рейса
Меган Маркл смутилась на встрече в Лондоне (фото)
Как корейская деревня стала самым напряженным местом в миреВоеннослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются здесь лицом к лицу
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
СМИ: в США объяснили "оружием Путина" вмерзшие в лед машины
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Киркоров комментирует недавний инцидент с фанаткой - СМИ
Экс-жена Цыганова вывела на сцену семерых детей
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
9 января, источник: Zakon.kz

В массовом ДТП на ВОАД в Алматы пострадал ребенок

Вечером во вторник, 9 января, в Алматы на Восточной объездной автодороге произошла авария с участием четырех автомобилей, пострадали один взрослый и один ребенок, передает корреспондент Zakon.kz.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Авария произошла при движения по ВОАД вниз, ниже Толе би, перед поворотом на Кенсай. По словам одного из участников ДТП, водителя Audi, он ехал вниз в среднем ряду. По правому ряду на большой скорости ехала Toyota Camry. Обогнав Audi, Toyota резко приняла влево, начала перестраиваться. Машину потащило, и она со всего размаха ударила сзади кроссовер Hyundai Tucson. После удара Hyundai и Toyota начало таскать по дороге и крутить. В это время они зацепили и ударили Audi.

Чуть ниже ехала еще одна Toyota Camry, которую также зацепили крутящиеся машины.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель первой Camry и ребенок. Другие участники аварии также получили травмы, но несерьезные, от госпитализации они отказались.

При аварии автомашины врезались в мачту уличного освещения, с которой упали фонари. Кроме того, в этом месте раньше был разворот, между полосами встречного движения установлены тяжелые бетонные плиты. От мощного удара одну из них выкинуло на встречку, другую сдвинуло с места.

По словам одного из очевидцев, водитель Camry с кем-то «байговал». Так ли это на самом деле, а также то, не находился ли мужчина под воздействием алкоголя или наркотиков, предстоит выяснить соответствующим специалистам.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Убитые в Москве кыргызстанцы являлись членами ОПГ вора в законе по кличке
Наталья Фриске показала редкие фото с больной сестрой
Российский газ поставят в США
ВБ: Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть
СМИ: Виталия Мутко не пустят на Олимпиаду
Десятки российских бизнесменов купили мальтийское гражданство
Умер оперный певец Александр Ведерников
Назван самый богатый человек в истории
США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин Рассказываем о главных интригах этапа Кубка мира в Рупольдинге, который начинается уже 10 января
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Строительство жилья под реновацию на месте Ховринской больницы могут начать во второй половине 2018 г
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь