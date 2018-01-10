Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Женщины живут дольше мужчин, но тяжелее переносят зимнюю депрессию
Елена Захарова показала детскую дочери
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
Как корейская деревня стала самым напряженным местом в миреВоеннослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются здесь лицом к лицу
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
СМИ: в США объяснили "оружием Путина" вмерзшие в лед машины
В РФ создают оружие «Дрель», не имеющее аналогов
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Киркоров комментирует недавний инцидент с фанаткой - СМИ
Экс-жена Цыганова вывела на сцену семерых детей
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
03:12 (мск), источник: VLADNEWS

Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Приморье

По факту транспортного происшествия проводится проверка.

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на 671 км гострассы Хабаровск-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Установлено, что за рулем автомобиля Mazda MPV находился 66-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. При прохождении 671 км гострассы Хабаровск-Владивосток транспортное средство потеряло управление и выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Subaru Legacy под управлением 37-летнего мужчины. В результате автоаварии получили травмы 4 человека: водители обоих транспортных средств, а также пассажиры Subaru Legacy: 30-летний мужчина и 11-летняя девочка. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Известно, что на момент транспортного происшествия стаж вождения водителя Mazda MPV составил 48 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в 2017 году мужчина не привлекался.

Стоит отметить, что автоавария произошла в условиях снежного наката, что могло спровоцировать потерю управления водителем Mazda MPV.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Во Владивостоке заказывают такси для покойников ...
Леопард схватил малолетнего ребенка в зоопарке в Приморье ...
Российский газ поставят в США
ВБ: Россия приспособилась к новому уровню цен на нефть
СМИ: Виталия Мутко не пустят на Олимпиаду
Десятки российских бизнесменов купили мальтийское гражданство
Умер оперный певец Александр Ведерников
Назван самый богатый человек в истории
США создадут новую ядерную боеголовку для сдерживания России
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин Рассказываем о главных интригах этапа Кубка мира в Рупольдинге, который начинается уже 10 января
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в новом году могут остаться почти без новых крупных ТЦ
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь