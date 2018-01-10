Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Приморье

В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на 671 км гострассы Хабаровск-Владивосток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.

Установлено, что за рулем автомобиля Mazda MPV находился 66-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. При прохождении 671 км гострассы Хабаровск-Владивосток транспортное средство потеряло управление и выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Subaru Legacy под управлением 37-летнего мужчины. В результате автоаварии получили травмы 4 человека: водители обоих транспортных средств, а также пассажиры Subaru Legacy: 30-летний мужчина и 11-летняя девочка. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение.