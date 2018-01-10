Четыре человека пострадали в лобовом ДТП в Приморье
По факту транспортного происшествия проводится проверка.
По факту транспортного происшествия проводится проверка.
В отдел полиции поступило сообщение о ДТП на 671 км гострассы
Известно, что на момент транспортного происшествия стаж вождения водителя Mazda MPV составил 48 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ в 2017 году мужчина не привлекался.
Стоит отметить, что автоавария произошла в условиях снежного наката, что могло спровоцировать потерю управления водителем Mazda MPV.
В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку.