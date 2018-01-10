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10 января, источник: РИА Новости

На Камчатке школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 янв — РИА Новости. Четыре школьницы на Камчатке спасли своего одноклассника, который провалился в полынью на реке Амчагача в Усть-Большерецком районе, сообщает краевой главк МЧС.

Источник: РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 4 января, однако известно о нем стало только сейчас.

«По рассказам школьниц, они вместе со своим одноклассником решили покататься с горки, которая расположена рядом с рекой. Мальчик скатился с горки первым, выехал на речной лед и, не успев затормозить, провалился в полынью», — говорится в сообщении.

Несмотря на то что девочки сами могли провалиться в воду, они сразу же бросились на помощь однокласснику.

«Его несло течением и переворачивало постоянно. Он пытался закинуть ногу на лед, но ничего не получалось», — приводит пресс-служба слова одной из участниц событий Виктории Цовбун.

Она сказала, что её одноклассница догадалась протянуть мальчику свою ледянку. Ухватившись за нее, ребенок, наконец, смог закинуть ногу на лед, после чего вчетвером девочки вытянули его на поверхность замерзшего водоема, сняли с пострадавшего мокрую куртку, дали теплые рукавицы и проводили домой.

В спасательном ведомстве подчеркнули, что руководство Главного управления МЧС России по Камчатскому краю намерено поощрить четырех юных героинь и представить их к ведомственным наградам.

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