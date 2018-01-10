Героиновый пояс

Большой победой для российских борцов с наркомафией завершился минувший год — впервые в новейшей истории страны пожизненное лишение свободы получил лидер преступного сообщества, тоннами поставлявшего героин в Россию. Как удалось нанести мощный удар по таджикско-афганскому наркокартелю, порталу iz.ru рассказали в Следственном департаменте МВД РФ.

Новый бизнес на руинах СССР

Афганистан — крупнейший центр мирового производства опия-сырца, там получают три четверти мирового диацетилморфина, более известного под названием «героин». В конце прошлого столетия эта беда добралась и до России.

Наркотики из Афганистана и раньше попадали в СССР, но в несоизмеримо меньшем количестве. Организованная поставка «белого», или «геры», как ядовитое вещество называют на сленге, в Россию началась после развала Союза и гражданской войны в Таджикистане 1992−1997 годов.

Вооруженные отряды так называемой Объединенной таджикской оппозиции, выступавшей против официальной власти, были загнаны в Горно-Бадахшанскую автономную область. Именно тогда полевые командиры начали рассматривать героин в качестве источника доходов для закупки провианта и оружия. Тогда и возник таджикско-афганский картель, создавший главный канал поставки «белой смерти» в Россию.

Афганистан — крупнейший центр мирового производства опия-сырца, там получают три четверти мирового диацетилморфина, более известного под названием «героин» | Источник: AP 2018

После гражданской войны и вхождения части оппозиционеров в состав парламента связи с производителями опийного мака не были утеряны. Напротив, трафик начали курировать на политическом уровне, и, как следствие, объем его многократно вырос.

Товар афганского бандита

— Как таковой проблемы объема производства героина в Афганистане нет, у международной наркомафии трудности только с транспортировкой и сбытом. Часть груза поступает через таджикско-афганскую границу тайком, по горным тропам. Для доставки других партий бандитам нередко приходится прорываться с боями до места встречи со своими подельниками на территории Таджикистана, — рассказывает сотрудник МВД.

За 1 кг 50−60-процентного героина в Афганистане боевики, которые отвечают за первоначальный этап поставки, отдают местным перекупщикам $1−1,5 тыс. Хотя чаще всего действует схема «утром стулья — вечером деньги».

В деле, которым занимались несколько лет российские следователи, добытчиком героина выступал полевой командир Абдулвохид валади Абдулкудус.

Это опасный человек, который мало чего боится на этом свете. У него за плечами десятилетия боевого опыта, сотни боевых стычек с такими же бандитами и пограничниками. Следователь

О влиятельности этого человека можно судить хотя бы по тому, что он предоставил в распоряжение мятежному генералу Абдулхалиму Назарзода (бывший замминистра обороны Таджикистана) несколько сотен штыков для свержения действующей в стране власти. Напомним, 4 сентября сторонники Назарзоды напали на отделение милиции. Госпереворот был предотвращен, а сам Назорзада был ликвидирован в Рамитском ущелье в 50 км от Душанбе.

Транзитом через Среднюю Азию

После формирования каналов трафика граждан Таджикистана в массовом порядке начали системно вовлекать в наркоторговлю. Традиционно жители Худжандской области составляли партийную элиту, занимались административной и культурной деятельностью. Поэтому не удивительно, что представители именно этой местности стали своего рода топ-менеджерами наркобизнеса. Исполнителей и боевиков набирали в Кулябском районе, куда с 1960-х годов переселяли безработных со всей республики. Уроженцы Горного Бадахшана, связанные с криминальными структурами, взяли на себя роль переговорщиков с афганскими дилерами.

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В противоправную деятельность вскоре были вовлечены целые семьи, члены которых часто ездили на заработки в Россию.

Особую роль в становлении и дальнейшем развитии преступного сообщества играли жители республики, проходившие службу в погранвойсках на таджикско-афганской границе.

— У этих людей налаженные связи с афганцами, они знают особенности приграничной полосы — а это 400 км вдоль реки Пяндж. Им точно известны места, не охваченные блокпостами, — рассказал собеседник iz.ru.

В самой республике не каждому роду позволяется зарабатывать на героиновом трафике. Если, конечно, у конкретного человека или клана нет огромных денег, необходимых для предоплаты товара. Под честное слово на реализацию героин доверят только проверенному члену мафии.

Покупать в складчину запрещенное вещество сообщники вынуждены из-за большого размера партии, прибывающей из Афганистана: ее вес, как предполагают правоохранители, составляет не менее полутонны. Боевики не станут размениваться на меньшее количество, так как каждый транзит сопряжен с реальным риском для жизни. Караван нередко гибнет на границе. К тому же товар сезонный.

Кому подконтролен груз на конкретном этапе — у того и полномочия, его указания обязательны к исполнению

— В отличие от пирамидальной структуры, характерной для других преступных сообществ, в наркобизнесе нет какого-то одного главаря всех боссов. Главенство здесь переходит от одного лидера к другому, в зависимости от того, как перемещается товар. Кому подконтролен груз на конкретном этапе — у того и полномочия, его указания обязательны к исполнению, — объясняет специфику криминального бизнеса руководитель профильного подразделения Следственного департамента, принимавший непосредственное участие в ликвидации многих наркотических каналов.

Наркобизнес в его среднеазиатском варианте покоится на двух столпах: страхе и жадности. Главарь группы, потерявший партию наркотика, материально отвечает не только за его стоимость, но и за средства, затраченные на его поставку.

— После пересечения таджикско-афганской границы стоимость килограмма героина возрастает в 2,5 раза — до $4 тыс., — объясняет порталу iz.ru принципы ценообразования в наркобизнесе сотрудник МВД.

То есть эта сумма должна в итоге вернуться полевым командирам в Афганистан после попадания товара в руки к их таджикским подельникам. Часто бывает так, что рассчитываются с поставщиком уже после того, как товар продается оптовикам в России. Цена за кило для крупных покупателей в нашей стране составляет от $13 тыс. до $20 тыс. Этих денег с лихвой хватает каждому из участника «проекта», чтобы многократно окупить вложенное. Предусмотрены даже 25% прогнозируемых потерь — члены картеля готовы на утрату этой части веса в виде полицейских изъятий, порчи товара или утери.

Члены картеля готовы на утрату части веса в виде полицейских изъятий, порчи товара или утери

По дороге в Россию

Расходы на отправку «белого» из Таджикистана в Россию лежали на тех же дельцах, что закупали его у афганских бандитов — участниках «долевого проекта».

Сначала переправленный в Таджикистан героин попадает в «яму». На сленге так называют законспирированный склад, где передерживают наркотик. Такие есть в соседних с республикой Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Из-за того что в Таджикистане проживают несколько народностей, в первую очередь киргизы и узбеки, наркодилеры быстро нашли сообщников в соседних регионах, что помогло увеличить число каналов для сбыта. Имеются перевалочные базы и в российских городах.

Нужное количество готовят к транспортировке «специалисты» логистической службы преступного сообщества в зависимости от появившихся возможностей к отправке. Там же фасуют и при необходимости переупаковывают героин в зависимости от способа отправки. Партию, принадлежащую тому или иному владельцу, фасуют по-разному (например, обматывают синим или красным скотчем) — наркотики «закидывают» в Россию разными каналами, поэтому в случае прокола дилерам нужно знать, где слабое звено. К тому же пометки помогают персонализировать партию. Это делается для того, чтобы узнать в случае жалобы клиентов, кто «разбодяжил» товар.

Логистика — самая засекреченная стадия оборота. Лица, которые занимаются подготовкой к отправке, не посвящают в детали своей работы даже тех членов сообщества, которые стоят рангом выше них.

Это связано с тем, что курьеров используют вслепую, задействуют легальные фирмы по грузоперевозкам. Утечка этой информации, например, через прослушку боссов наркоконтролем может нанести урон всей системе контрабанды.

Цвет фасовки героина имеет принципиальное значение для криминальной логистики. Фото: из материалов уголовного дела

По оперативной информации полицейских, при фасовке используется высокотехнологичное оборудование — автоматы для вакуумной упаковки.

— По словам наших коллег из Средней Азии, в распоряжении преступников есть даже терминалы досмотра, идентичные тем, что стоят на пунктах таможенного досмотра. Они изучают с их помощью слабые места устройств, чтобы надежнее спрятать товар, — рассказывает собеседник iz.ru.

Также для успешного пересечения границы упакованный товар прогоняют через профессионального кинолога и натасканных в полицейских центрах собак. Есть у наркомафии и свои профессиональные химики высшей квалификации.

Российских наркоманов мафия не балует качественным продуктом. К нам идет далеко не самый чистый героин, в отличие от европейского потребителя. Там наркотик потребляют в твердом виде, это героин, близкий к 100-процентному. Сотрудник правоохранительных органов

— Поэтому для более качественной обработки его отправляют к специалистам-туркам, владеющим технологией кристаллизации диацетилморфина, — пояснил iz.ru сотрудник полиции.

К логистическим расходам наркомафии относятся также и покупка груза для отвода глаз. Речь может идти, например, о сезонном урожае фруктов — это самое распространенное прикрытие героиновой партии.

Груз героина в деревянном поддоне для фруктов

Еще один способ доставки «белого» в Россию — по железной дороге. Раньше это было удобно, но в последние годы стало невыгодно — полиция научилась находить тайники. Если проводники и соглашаются на контрабанду в своем вагоне, то за солидное вознаграждение. Важной артерией для наркомафии был и остается поезд Куляб-Москва, следующий через Астраханскую область.

Большое заблуждение считать, что героин попадает в России посредствам авиаперевозок. Это довольно затратно и опасно для наркокартеля. «Глотатель» от силы может провести килограмм товара, при этом расходы и риски несопоставимы с потенциальной выгодой. Сотрудник МВД

Героиновая экономика

Деньги от сбыта героина аккумулировались в нелегальных финансовых центрах, работающих по принципу хавала (в переводе с арабского — передача). Это своеобразное бюро международных денежных переводов на доверии без лишних бумажек. Такими конторами пользовались контрабандисты на Черкизовском рынке.

Затем наличными средствами или переводами они зачислялись на счета подконтрольных баронам девелоперских фирм. Оттуда средства утекали на счета в банки Дубая, Кипра, Амстердама и Сингапура для дальнейшего перераспределения. Там же часть средств обналичивалась и шла на закупку новых партий, а также на оплату взяток.

Прибыль, свою маржу сообщники вкладывали в легальный бизнес: коммерческую, жилую недвижимость, покупали автомобили и предметы роскоши. В основном тратились в Таджикистане, на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Специалист по борьбе с международной наркомафией

Взаиморасчеты в сообществе не всегда производятся деньгами. Для выходцев из Средней Азии характерно расплачиваться определенными товарами. Особенно распространен обмен героина на автомобили премиум-класса. Например, наркобарон Абдулазиз Усмонов провернул такую сделку с самарскими партнерами летом 2014 года. Драгдилеры после обмена укатили на родину на дорогих внедорожниках.

Характерной для лидеров этого преступного сообщества стала мода совершать ежегодный хадж в Мекку на деньги, полученные от наркобизнеса.

Кто такой Табаров

Доверие в среднеазиатском наркобизнесе, как, впрочем, и в любом другом криминальном деле, — фактор определяющий. Героиновые короли, фигурирующие в беспрецедентном международном расследовании, познакомились в таджикской колонии. Шерали Табарова упрятали за решетку по обвинению в наркоторговле в 2003 году — его поймали российские сыщики в Ульяновской области. Он получил 12,5 года колонии, а через три года его экстрадировали на родину в Таджикистан — досиживать срок. В это время там отбывал наказание солдат удачи из Исламской Республики Афганистан Абдулкудус. Ему дали 18 лет за организацию незаконного бандформирования, незаконный оборот оружия, контрабанду героина и нелегальное пересечение границы — караван бандита и его подельников уничтожили пограничники.

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У афганского головореза в распоряжении была собственная плантация опийного мака, лаборатория по производству героина плюс возможность оптом скупать наркотик у соседских «фермеров». А у таджикского дельца — многолетний опыт массового сбыта героина в России: обширная клиентская база в богатом Московском регионе, выходы на логистические структуры и связи на границах. Третьим в их компании оказался Абдулазиз Усмонов по прозвищу Ходжи Самандар — известный в криминальных кругах героиновый наркобарон (в 2004 году получил срок за оборот героина).

По странному стечению обстоятельств, примерно в одно время (начало 2013 года) все трое оказались на свободе в результате условно-досрочного освобождения и амнистий. Уже в июне у друзей-сокамерников состоялась знаковая встреча в Таджикистане.

За столом в кафе «Чорбет» под Душанбе афганский драгдилер и Табаров договорились о дате первой поставки груза в Россию — 20 июня. На встрече присутствовали и другие боссы наркомафии, но следствию известны лишь их прозвища. Само собой, о договоренности было известно всем участникам картеля, в том числе Усмонову.

Партия из Афганистана шла почти одновременно по нескольким пограничным пунктам, а также там, где не был предусмотрен пограничный контроль — на реке Пяндж вблизи населенных пунктов Хамадони и Шуробад.

Следователями доказано, что Табаров и его сообщники переправили в Россию при первой сделке как минимум 115 кг наркотика.

Первая партия Табарова была перевезена через границу в 31 деревянном поддоне вместе с 17 т алычи. Караван грузовиков шел через Киргизию. Как преступникам казалось, шел благополучно. Бандитам не было известно, что российские борцы с наркотиками наблюдали за сообщниками и вели груз.

Ящики встретили двое подчиненных Табарова (сам босс находился за пределами России и контролировал процесс доставки удаленно).

Оперативники ФСКН (на сегодняшний день функции этой структуры переданы ГУНК и СД МВД) задержали преступников в столичном районе Западное Бирюлево. «Золотой» груз, потенциальная выручка от которого для наркокартеля составляла больше $2 млн, был изъят из оборота.

Сообщество возложило материальную ответственность за потерю 100 с лишним кг груза на Табарова. В таких случаях член картеля должен в первую очередь отдать деньги афганским партнерам, а это почти $450 тыс. Быть в должниках у этих людей опасно — убивать для них привычное дело. Сотрудник МВД

По его словам, афганские партнеры не прощают «кидков» — они убивают не только того, кто их подвел, но и вырезают всю его семью, не жалея детей.

Табаров, несмотря на фиаско и страх попасть под следствие (его сообщники находились в руках сотрудников правоохранительных органов), продолжил свою деятельность, чтобы расплатиться по счетам. Теперь он лично контролировал действия подчиненных.

Следствие задокументировало пять партий общим весом свыше 600 кг, к поставкам которых причастен Табаров. Но провести его подчиненным в Московский регион удалось гораздо больше, уверены оперативники.

Ловили Льва, поймали Тыковку

Нанести серьезный удар по международной героиновой мафии помогли череда успешных изъятий крупных партий и начавшаяся в связи с этими потерями грызня в стане наркодилеров.

— О существовании некоего Шера мы узнали еще в 2013 году — задержанные называли его координатором потока. Но с идентификацией его личности у нас были проблемы. Шер — авторитетное прозвище, на таджикском означает «лев». Но «львами» много кто себя называет… И вот один ценный свидетель на допросе назвал другое, менее благозвучное, прозвище неуловимого босса, курировавшего распространение в России, — Каду. Он из региона, где выращивали тыкву, вот и называли его Каду, то есть «тыковка». Мы сопоставили все факты и поняли, что он и Шер — одно и то же лицо. Так мы подобрались к Табарову, — рассказывает следователь.

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За Шером и его бригадой было установлено наблюдение. В октябре 2014 года он был задержан российскими силовиками вместе с подчиненными во время доставки очередного транша героина. Общая масса изъятого наркотика во время обысков по различным адресам составила больше 200 кг.

Он был задержан с документами Бобохонова Хайриддина, за которого себя выдавал. Но после дактилоскопической экспертизы его личность была подтверждена — отпечатки пальцев Табарова были в базе в связи с первой судимостью в России.

А в это время на родине Шера-Каду разворачивались драматические события, напрямую связанные с его задержанием.

Уже в ноябре были убиты братья Каримовы — представители известного в Таджикистане клана, занимавшегося распространения наркотиками. Вскоре национальной милицией были задержаны исполнители преступления Саидмурод Мадалиев и Джамшед Раджабов — штатные киллеры, работавшие на наркобосса Усмонова. Их шеф был уличен в организации преступления и предельно откровенно рассказал о мотивах расправы.

Исполнитель убийства братьев Каримовых Саидмурод Мадалиев (слева) и заказчик Абдулазиз Усмонов

Каримовы отвечали за логистику, то есть гарантировали доставку 200 кг героина в Россию и получили за это 50-процентную предоплату (Усмонов и Табаров заплатил $400 тыс.). Одновременно с партией Табарова-Усмонова родственники закинули через границу еще около 600 кг (другие доли единовременной афганской поставки), которые успешно дошли до клиента. Усмонов потребовал возврата денег, напомнив братьям, что можно списать 25% на случай форс-мажора. Усмонову нужно было держать ответ перед афганскими боевиками. Каримовы могли списать ущерб на общие потери, отщипнуть от вознаграждения за успешные поставки, но… пожадничали. Они отказались вернуть аванс, объяснив это тем, что партия была помечена как их (Усмонова и Табарова) персональная.

По неписаным законам картеля Усмонов вынужден был расправиться после этого с жадными братьями. Убийство стало для него оправданием перед поставщиком-афганцем, которого все таджикские бароны боятся как огня.

— Я должен был убить их, иначе убили бы меня, — признается Усмонов на кадрах оперативной пленки.

Киллеры, стрелявшие в Каримовых, оказались в розыске в России в связи с убийствами и похищениями людей. В частности, один из них был причастен к разбойному нападению на сотрудника столичного департамента экономического развития Москвы Бориса Миронченко в феврале 2014 года. Чиновника пытали, после чего застрелили.

Кто стоит за Шером

Абдулазиз Усмонов в 2015 году в Таджикистане получил пожизненное, а Табаров, он же Бобохонов, она же Каду, он же Шер — в России.

— 21 декабря 2017 года Московским областным судом организатор международного преступного сообщества приговорен к пожизненному лишению свободы. Также приговорены к различным длительным срокам заключения 14 соучастников его преступной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам собеседника iz.ru в МВД, разгром важной структуры в среднеазиатском наркокартеле стал возможен благодаря тесному сотрудничеству силовиков из нескольких стран. Речь идет о Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.

— Неоценимую помощь нам оказали коллеги из Афганистана. Они передали нам данные о датах поставок и информацию о личностях, причастных к наркотрафику. Во многом благодаря этому нам известна внутренняя кухня производителей этого вещества, — рассказывает следователь.

Табаров и Усмонов не единственные боссы, от которых зависит героиновый поток в Россию. Сегодня отечественные силовики и их зарубежные коллеги охотятся еще на одного криминального патриарха Средней Азии — Джурабека Боймуродова.

По данным следствия, этот человек — бывший спецназовец МВД ТР с боевым опытом и вдобавок прирожденный лидер. Только в России изъято из оборота, к которому причастен Боймуродов, более 12 млн доз героина. По самым скромным подсчетам, ежемесячный оборот только одного подконтрольного Боймуродову канала (ответственный — Табаров) составлял $3 млн.