В Уфе коммунальщики при чистке снега с крыши повредили машину матери-одиночки

Конец прошлого года для матери-одиночки Юлии Шмыриной выдался не простым: днем 30 декабря работники ЖЭУ при чистке крыши от снега сбросили на ее автомобиль глыбу льда. Сама молодая мама узнала об этом происшествии совершенно случайно — прохожий снял на видео раскуроченный автомобиль и выложил ролик в социальных сетях. Листая ленту новостей, она наткнулась на ролик со стоящей во дворе дома № 122/3 по проспекту Октября разбитой машиной, в которой с ужасом узнала свою «Киа Спектра».

Добравшись до дома вечером того же дня, Юлия увидела свой автомобиль, к слову, припаркованный на приличном расстоянии от стены здания, в плачевном состоянии. Особую тревогу у женщины вызвала находившаяся в салоне коляска, которая также пострадала из-за падения глыбы льда. Молодая мама специально хранила ее в машине, поскольку поднимать в одиночку на четвертый этаж довольно тяжелую конструкцию хрупкой женщине тяжело.

О своих злоключениях в преддверии новогодних праздников Юлия Шмырина рассказала в одной из групп в социальной сети.

— Вся крыша продавлена в салон. Объявлений о чистке снега с крыш не было, соседи из дома напротив видели, что сотрудники ЖЭУ кидали снег прямо на машину и после первого падения, продолжали кидать! — написала Юлия на своей странице.

В тот же вечер с ней связался руководитель ЖЭУ-58, чьи работники «отличились» при выполнении работы. В разговоре с Юлией Сергей А. заявил, что организация признает свою ошибку и обещает возместить причиненный ущерб.

— В тот день Сергей Александрович сказал, что машину они эвакуируют сами, только на следующее утро. 31 декабря, примерно в обед, приехал эвакуатор. Они забрали машину, и мы договорились встретиться после праздников, 9 января. Директор пообещал, что мой вопрос будет решен в досудебном порядке. Экспертизу повреждений обещал сделать за счет организации, но заказывать ее они будут у оценщиков, с которыми уже работали раньше, — рассказала Юлия Шмырина.

По ее словам, с руководителем ЖЭУ они обсуждали и другой вопрос: женщине негде хранить коляску. Она попросила выделить место в подвале дома, чтобы можно было оставлять ее там. Сергей Александрович дал на это предварительное согласие.

— Еще до Нового года мне помогли починить сломанную коляску, но каждый раз поднимать ее домой не вариант. Пока я гуляю с малышкой на руках. Нам всего полгодика, она пока даже не умеет сидеть как надо, — сетует молодая мама.