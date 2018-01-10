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14:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Двое детей погибли на пожаре в двухэтажном доме в Шелеховском районе

Их мать в это время вышла из дома за водой.

Днем 10 января произошла трагедия в поселке Большой Луг, что в Шелеховском районе. Горел частный деревянный дом, в котором были заперты двое маленьких мальчиков двух и четырех лет. Страшное ЧП случилось, пока их мать ненадолго вышла из дома за водой. Спасателей вызвала соседка, увидевшая пожар.

К приезду пожарных горела квартира двухквартирного дома и веранда, обрушилась крыша здания. На тушения огня спасателям понадобилось 15 минут.

— В начале все силы бросили на поиск детей, но не нашли их в задымленных комнатах, — рассказывает начальник Шелеховского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Епифанцев. — Погибших детей обнаружили под завалами, когда потушили огонь.

Причины пожара выясняются.

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