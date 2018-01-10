Двое детей погибли на пожаре в двухэтажном доме в Шелеховском районе
Их мать в это время вышла из дома за водой.
Их мать в это время вышла из дома за водой.
Днем 10 января произошла трагедия в поселке Большой Луг, что в Шелеховском районе. Горел частный деревянный дом, в котором были заперты двое маленьких мальчиков двух и четырех лет. Страшное ЧП случилось, пока их мать ненадолго вышла из дома за водой. Спасателей вызвала соседка, увидевшая пожар.
К приезду пожарных горела квартира двухквартирного дома и веранда, обрушилась крыша здания. На тушения огня спасателям понадобилось 15 минут.
— В начале все силы бросили на поиск детей, но не нашли их в задымленных комнатах, — рассказывает начальник Шелеховского
Причины пожара выясняются.