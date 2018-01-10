Двое детей погибли на пожаре в двухэтажном доме в Шелеховском районе

Днем 10 января произошла трагедия в поселке Большой Луг, что в Шелеховском районе. Горел частный деревянный дом, в котором были заперты двое маленьких мальчиков двух и четырех лет. Страшное ЧП случилось, пока их мать ненадолго вышла из дома за водой. Спасателей вызвала соседка, увидевшая пожар.