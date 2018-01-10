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14:37 (мск), источник: dostup1.ru

Школьница из Челябинска проломила голову, катаясь на тюбинге

Родители девочки возмущены отсутствием медика в центре отдыха у поселка Лазурный (Красноармейский район).

Девятилетняя девочка получила серьезную черепно-мозговую травму во время катания на тюбинге у поселка Лазурный (Красноармейский район, Челябинская область) — родители ребенка возмущены отсутствием в центре отдыха медперсонала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Одно из самых популярных зимних развлечений едва не закончилось трагедией для семьи девятилетней челябинки, отдыхавшей в тюбинг-центре «На Лазурном». Девочка ехала с горки на «ватрушке», когда рядом с ней скатывался мужчина, которого раскрутили. В итоге взрослый нечаянно на скорости ударил ребенка по голове ногой. Только когда девочка не смогла сама подняться, родители поняли: что-то не так. Школьница начала терять сознание.

«Самое печальное, что на таком опасном аттракционе нет ни спасателей, ни медиков. Причем еще минут пять мы не могли ее поднять снизу. А потом гнали до Челябинска 30 минут. Я в шоке! Даже для того, чтобы провести праздник двора, должна обязательно быть вызвана бригада скорой помощи, а здесь нет вообще никого. И конечно, они ни за что ответственности не несут. Всех мам хочу предупредить — не разрешайте детям катиться рядом, если кого-то будут раскручивать», — пишет мама девочки Анастасия в соцсети.

В больницы у ребенка диагностировали ушиб головного мозга и перелом свода черепа. С шишкой на голове девочка госпитализирована. За ее состоянием наблюдают врачи.

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