Школьница из Челябинска проломила голову, катаясь на тюбинге
Родители девочки возмущены отсутствием медика в центре отдыха у поселка Лазурный (Красноармейский район).
Родители девочки возмущены отсутствием медика в центре отдыха у поселка Лазурный (Красноармейский район).
Девятилетняя девочка получила серьезную
Одно из самых популярных зимних развлечений едва не закончилось трагедией для семьи девятилетней челябинки, отдыхавшей в
«Самое печальное, что на таком опасном аттракционе нет ни спасателей, ни медиков. Причем еще минут пять мы не могли ее поднять снизу. А потом гнали до Челябинска 30 минут. Я в шоке! Даже для того, чтобы провести праздник двора, должна обязательно быть вызвана бригада скорой помощи, а здесь нет вообще никого. И конечно, они ни за что ответственности не несут. Всех мам хочу предупредить — не разрешайте детям катиться рядом, если
В больницы у ребенка диагностировали ушиб головного мозга и перелом свода черепа. С шишкой на голове девочка госпитализирована. За ее состоянием наблюдают врачи.