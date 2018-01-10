Школьница из Челябинска проломила голову, катаясь на тюбинге

Одно из самых популярных зимних развлечений едва не закончилось трагедией для семьи девятилетней челябинки, отдыхавшей в тюбинг-центре «На Лазурном». Девочка ехала с горки на «ватрушке», когда рядом с ней скатывался мужчина, которого раскрутили. В итоге взрослый нечаянно на скорости ударил ребенка по голове ногой. Только когда девочка не смогла сама подняться, родители поняли: что-то не так. Школьница начала терять сознание.

«Самое печальное, что на таком опасном аттракционе нет ни спасателей, ни медиков. Причем еще минут пять мы не могли ее поднять снизу. А потом гнали до Челябинска 30 минут. Я в шоке! Даже для того, чтобы провести праздник двора, должна обязательно быть вызвана бригада скорой помощи, а здесь нет вообще никого. И конечно, они ни за что ответственности не несут. Всех мам хочу предупредить — не разрешайте детям катиться рядом, если кого-то будут раскручивать», — пишет мама девочки Анастасия в соцсети.