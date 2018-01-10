Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Отдавшую волосы раковым больным британку наказали в школе
"Злости у меня нет": как живет Маргарита после операции на кистях
Анджелина Джоли блистала на гала-вечере в Нью-Йорке
Героиновый пояс: как наркотик попадает из Афганистана в Россию Впервые в новейшей истории страны пожизненное лишение свободы получил лидер преступного сообщества
Актрисы, в зрелом возрасте ставшие успешнее, чем в молодости
Зрители требуют закрыть шоу «Давай поженимся!» из-за скандала
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
Ноги и декольте: 50-летняя Фандера показала фигуру
Кендалл Дженнер изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии
Светлана Бондарчук примерила полупрозрачный наряд
20-летний обидчик Дианы Шурыгиной освобожден из тюрьмы - СМИ
«Беспредел»: моряки о захвате ВМС Украины судна
Утверждены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Фоторепортажи
10Ледяное королевство в Харбине
8Крушение Ан-2 в Нарьян-Маре
15:18 (мск), источник: Ежедневник.by

СК раскрыл коррупционную схему в «Гродногаз»

Начальник структурного подразделения Гродненского производственного управления «Гродногаз» больше года получал взятки от субъектов хозяйствования на общую сумму 12 тысяч долларов.

Источник: Ежедневник.by

Расследованием установлено, что в период с августа 2015 по декабрь 2016 года 34-летний руководитель вступил в преступный сговор с представителем нескольких субъектов хозяйствования, которым на основании заключенных договоров оказывались на возмездной основе услуги по хранению сжиженного углеводородного газа.

Читайте также
Беларусь не вошла в список лучших стран для бизнеса по версии Forbes

После этого получал от него в качестве взятки денежные вознаграждения за организацию и обеспечение выполнения подчиненными ему сотрудниками непредусмотренной договором и несвойственной работы по сканированию, копированию, отправке документов и оформлению международных автотранспортных накладных, а также за сохранение ежемесячных показателей технологических потерь хранящегося газа в экономически выгодных для субъектов хозяйствования пределах, что исключало для них необходимость нести дополнительные финансовые затраты по компенсации потерь газа при хранении.

За совершение противоправных действий должностное лицо получило в общей сложности в качестве взяток денежные средства в сумме 12 тысяч долларов США.

Допросив свидетелей, изучив финансово-хозяйственную и договорную документацию, проведя ряд осмотров и исследований, иные следственные и процессуальные действия, следователи во взаимодействии с оперативными сотрудниками милиции собрали достаточный объем доказательств, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса.

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество в сумме около 85 тысяч рублей. В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес предприятия направлено представление.

Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Пищевая промышленность: пивная распродажа и молочный рост Мошенского и Danone
Умер актер Михаил Державин
Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
На украинско-польской границе начались акции протеста
Пенсия придет не всем: кто в старости рискует остаться без денег
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В МФО рассказали, как в России берут кредиты на «новую жизнь»
Майкл Дуглас заранее опроверг обвинения в домогательствах
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита» Сегодня появилась очередная новость о возможном расставании Роберто Манчини с "Зенитом"
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
В Финляндии открыли ледяной отель для фанатов «Игры престолов»
Реконструкцию дома последнего китайского императора начали под Хабаровском
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь