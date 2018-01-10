СК раскрыл коррупционную схему в «Гродногаз»
Начальник структурного подразделения Гродненского производственного управления «Гродногаз» больше года получал взятки от субъектов хозяйствования на общую сумму 12 тысяч долларов.
Начальник структурного подразделения Гродненского производственного управления «Гродногаз» больше года получал взятки от субъектов хозяйствования на общую сумму 12 тысяч долларов.
Расследованием установлено, что в период с августа 2015 по декабрь 2016 года 34-летний руководитель вступил в преступный сговор с представителем нескольких субъектов хозяйствования, которым на основании заключенных договоров оказывались на возмездной основе услуги по хранению сжиженного углеводородного газа.
После этого получал от него в качестве взятки денежные вознаграждения за организацию и обеспечение выполнения подчиненными ему сотрудниками непредусмотренной договором и несвойственной работы по сканированию, копированию, отправке документов и оформлению международных автотранспортных накладных, а также за сохранение ежемесячных показателей технологических потерь хранящегося газа в экономически выгодных для субъектов хозяйствования пределах, что исключало для них необходимость нести дополнительные финансовые затраты по компенсации потерь газа при хранении.
За совершение противоправных действий должностное лицо получило в общей сложности в качестве взяток денежные средства в сумме 12 тысяч долларов США.
Допросив свидетелей, изучив
Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса.
Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество в сумме около 85 тысяч рублей. В целях принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес предприятия направлено представление.
Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.