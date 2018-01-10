Нижегородцы сообщают о возгорании Шуваловской свалки в двух местах

Как сообщается на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы, 9 января поступила заявка от жителей поселка Парижской Коммуны.

По их данным, 9 января Шуваловская свалка горела в двух местах. «Вы пишите, что свалка закрыта, ведутся работы, мусор закапывают, но мусор продолжают завозить на свалку и периодически поджигают его. Просьба принять меры», — говорится в обращении жителей города к минэкологии.

Ранее сообщалось, что средства на рекультивацию Шуваловской свалки не заложены в бюджете Нижнего Новгорода на 2018 год.