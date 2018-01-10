В МИД РК рассказали о пострадавших в Таиланде казахстанцах

Источник: Zakon.kz

«9 января в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов “Hanuman World” четверо из восьми граждан Казахстана (двое мужчин 1945 и 1982 г. р. и две женщины 1978 и 1993 г. р.) были госпитализированы с различными переломами и порезами, остальные четверо получили легкие ушибы», — сообщили в МИД.

В ведомстве также проинформировали о том, что двое пострадавших были прооперированы, сейчас они продолжают лечение в местных клиниках.