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14:47 (мск), источник: Zakon.kz

В МИД РК рассказали о пострадавших в Таиланде казахстанцах

Казахстанские дипломаты в Таиланде находятся в постоянном контакте и оказывают необходимую помощь гражданам Казахстана, пострадавшим в результате ДТП на острове Пхукет. Об этом сообщили в МИД РК, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«9 января в результате ДТП с открытым микроавтобусом на территории парка аттракционов “Hanuman World” четверо из восьми граждан Казахстана (двое мужчин 1945 и 1982 г. р. и две женщины 1978 и 1993 г. р.) были госпитализированы с различными переломами и порезами, остальные четверо получили легкие ушибы», — сообщили в МИД.

В ведомстве также проинформировали о том, что двое пострадавших были прооперированы, сейчас они продолжают лечение в местных клиниках.

Одна из госпитализированных женщин (1993 г. р.) была выписана из больницы сегодня в первой половине дня. Все пострадавшие имеют медицинскую страховку.

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