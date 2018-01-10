Полиция задержала женщину, порезавшую дочь в Костанае
32-летнюю подозреваемую задержали вечером 9 января, передает
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32-летнюю подозреваемую задержали вечером 9 января, передает
Изначально следствие велось по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», теперь же дело переквалифицировано по более тяжелой статье «покушение на убийство».
Пьяная женщина в ходе ссоры ударила ножом свою 13-летнюю дочь.
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики прооперировали пострадавшую, она пришла в сознание.