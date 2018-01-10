Житель Омской области прикинулся женщиной, чтобы стащить деньги из сейфа
Вор надел женскую шубу и шапку, в таком виде он залез в помещение и вскрыл сейф.
Вор надел женскую шубу и шапку, в таком виде он залез в помещение и вскрыл сейф.
В Азовском районе завершили расследование уголовного дела по факту кражи крупной суммы денег. Утром работники местной автомойки пришли на работу и обнаружили, что из сейфа пропали 32 тысячи рублей. Полиция, прибыв на место, определила, что вор разбил окно, чтобы попасть в помещение, причем, судя по записям с камер видеонаблюдения, это была женщина.
Полицейские на всякий случай проверили на причастность краже всех бывших работников автомойки и выяснили, что деньги украл 21-летний местный житель, который
По версии следствия, парень знал, что на автомойке есть сейф, в котором есть деньги. Он специально приехал в Азовский район, залез в дом своего знакомого и там переоделся в женскую шубу и шапку, чтобы изменить внешность. Код сейфа изменили с момента его увольнения, поэтому он его вскрыл с помощью подручных средств. Уголовное дело уже передано в суд, парню грозит до 5 лет лишения свободы.