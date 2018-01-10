Житель Омской области прикинулся женщиной, чтобы стащить деньги из сейфа

В Азовском районе завершили расследование уголовного дела по факту кражи крупной суммы денег. Утром работники местной автомойки пришли на работу и обнаружили, что из сейфа пропали 32 тысячи рублей. Полиция, прибыв на место, определила, что вор разбил окно, чтобы попасть в помещение, причем, судя по записям с камер видеонаблюдения, это была женщина.

Полицейские на всякий случай проверили на причастность краже всех бывших работников автомойки и выяснили, что деньги украл 21-летний местный житель, который когда-то работал на мойке. Его задержали в Крутинском районе, где он временно жил у родственников.