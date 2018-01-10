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14:52 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области прикинулся женщиной, чтобы стащить деньги из сейфа

Вор надел женскую шубу и шапку, в таком виде он залез в помещение и вскрыл сейф.

В Азовском районе завершили расследование уголовного дела по факту кражи крупной суммы денег. Утром работники местной автомойки пришли на работу и обнаружили, что из сейфа пропали 32 тысячи рублей. Полиция, прибыв на место, определила, что вор разбил окно, чтобы попасть в помещение, причем, судя по записям с камер видеонаблюдения, это была женщина.

Полицейские на всякий случай проверили на причастность краже всех бывших работников автомойки и выяснили, что деньги украл 21-летний местный житель, который когда-то работал на мойке. Его задержали в Крутинском районе, где он временно жил у родственников.

По версии следствия, парень знал, что на автомойке есть сейф, в котором есть деньги. Он специально приехал в Азовский район, залез в дом своего знакомого и там переоделся в женскую шубу и шапку, чтобы изменить внешность. Код сейфа изменили с момента его увольнения, поэтому он его вскрыл с помощью подручных средств. Уголовное дело уже передано в суд, парню грозит до 5 лет лишения свободы.

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