Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети
«Последние 2 дня был в прострации»: экс-жена о смерти Державина
Анджелина Джоли блистала на гала-вечере в Нью-Йорке
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Лазарев и Басков заменят Кудрявцеву в шоу «Секрет на миллион»
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Массовое сокращение сотрудников ГИБДД: теперь официально
Платные парковки во дворах: нужны или нет?
Стало известно, от чего скончался актер Михаил Державин - СМИ
Ноги и декольте: 50-летняя Фандера показала фигуру
В стиле ретро: в Сети обсуждают роскошный образ Пелагеи
Екатерина Андреева появилась на публике в облегающих штанах
20-летний обидчик Дианы Шурыгиной освобожден из тюрьмы - СМИ
«Беспредел»: моряки о захвате ВМС Украины судна
В России реконструируют дом последнего китайского императора
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Фоторепортажи
8Взрыв магазина в Петербурге
8Москва преобразилась к празднику
14:34 (мск), источник: РИА Новости

В Самаре руководитель антикоррупционного комитета получил условный срок

САМАРА, 10 янв — РИА Новости. Руководитель антикоррупционного комитета в Самаре приговорен к условному сроку и многомиллионному штрафу за дачу взятки, сообщило СУСК РФ по области.

Источник: Агентство «Москва»

Как отметили в следственном управлении, учредителя региональной общественной организации «Антикоррупционный комитет Самарской области» Анзора Апшева признали виновным по пункту п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере».

«Приговором федерального суда Кировского района города Самары Апшеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, со штрафом в доход государства в размере 3 миллиона 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 марта 2017 года Апшев на территории заправки в Кировском районе Самары передал должностному лицу — начальнику отделения в отделе миграционного контроля ГУМВД России по Самарской области 100 тысяч рублей в качестве первой части взятки, общая сумма которой должна была составить 700 тысяч рублей. Вознаграждение для полицейского предполагалось за непривлечение к административной ответственности в случае нарушения миграционного законодательства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Самаре руководитель антикоррупционного комитета получил условный срок
ЕС стал основным инвестором в предприятия Самарской области по итогам года
Умер актер Михаил Державин
Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда
На украинско-польской границе начались акции протеста
Пенсия придет не всем: кто в старости рискует остаться без денег
Улюкаев попал в трехместную камеру «Кремлевского централа»
В МФО рассказали, как в России берут кредиты на «новую жизнь»
Майкл Дуглас заранее опроверг обвинения в домогательствах
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Летучий итальянец. Все слухи об уходе Манчини из «Зенита» Сегодня появилась очередная новость о возможном расставании Роберто Манчини с "Зенитом"
Авто
Как японцы убьют двигатель внутреннего сгорания Мы побывали на опытной ветряной электростанции Hama Wing в Японии, где производят водород для транспорта на топливных элементах. Японцы, действительно, готовы избавить мир от ДВС!
Hi-Tech
PornHub: в России все еще любят Сашу Грей Страна потеряла целых 6 позиций в рейтинге активности на сайте
Кино
Памяти Михаила Державина: 8 фильмов с любимым актером 10 января ушел из жизни народный артист России Михаил Державин. «Кино Mail.Ru» представляет подборку фильмов с участием великого актера
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Центробанк объяснил новую схему продажи жилья
Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми
Минстрой попросит прокуратуру проконтролировать уборку дорог и тротуаров в городах
Леди
Крем от первых морщин: пора или не пора Как бы ты себя ни успокаивала, крем от первых морщин — это все же антивозрастной уход за кожей. Поможем определить, нужен ли он тебе прямо сейчас.
Дети
Рассказ мамы, отдавшей младенца на усыновление, растрогал соцсети Юная американка Ханна Монджи решила записать на видео свое обращение к новорожденному сыну, чтобы тот знал, как она его любит.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь