В Самаре руководитель антикоррупционного комитета получил условный срок

«Приговором федерального суда Кировского района города Самары Апшеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, со штрафом в доход государства в размере 3 миллиона 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 марта 2017 года Апшев на территории заправки в Кировском районе Самары передал должностному лицу — начальнику отделения в отделе миграционного контроля ГУМВД России по Самарской области 100 тысяч рублей в качестве первой части взятки, общая сумма которой должна была составить 700 тысяч рублей. Вознаграждение для полицейского предполагалось за непривлечение к административной ответственности в случае нарушения миграционного законодательства.