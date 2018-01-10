В Самаре задержаны два адвоката, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве

Источник: Reuters

Сотрудниками УЭБиПК областного главка задержаны адвокаты, подозреваемые в получении 1,2 млн рублей для дальнейшего предложения посредничества в передаче должностным лицам.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области задержаны двое адвокатов 1980 и 1973 годов рождения, которые, находясь в кафе, получили от самарчанки 1,2 млн рублей для дальнейшего предложения посредничества в передаче должностным лицам.