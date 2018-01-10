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10 января, источник: НИА Самара

В Самаре задержаны два адвоката, подозреваемые в посредничестве во взяточничестве

Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Источник: Reuters

Сотрудниками УЭБиПК областного главка задержаны адвокаты, подозреваемые в получении 1,2 млн рублей для дальнейшего предложения посредничества в передаче должностным лицам.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области задержаны двое адвокатов 1980 и 1973 годов рождения, которые, находясь в кафе, получили от самарчанки 1,2 млн рублей для дальнейшего предложения посредничества в передаче должностным лицам.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СКР по Самарской области в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

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