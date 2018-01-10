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15:21 (мск), источник: Интерфакс

Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО «Кремлевский централ»

По словам источника «Интерфакса», жалоб на содержание от экс-министра не поступало.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев содержится в СИЗО «Кремлевский централ», сообщил в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

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«Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет», — сказал собеседник агентства.

Источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с экс-министром.

Улюкаев будет содержаться в СИЗО особой категории «Кремлевский централ» до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.

Дело Улюкаева

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря признал 61-летнего Улюкаева виновным в получении взятки $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору, экс-министр на такой же срок после отбывания наказания лишен права занимать должности в органах госвласти и госкорпорациях. Кроме того, суд назначил Улюкаеву более 130 млн рублей штрафа.

Защита уже обжаловала приговор в Мосгорсуде. Дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.

«Специальный репортаж»: Кремлевский централ
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30 декабря 2017© Ньюстюб
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