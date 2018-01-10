Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО «Кремлевский централ»
По словам источника «Интерфакса», жалоб на содержание от
По словам источника «Интерфакса», жалоб на содержание от
Москва. 10 января. INTERFAX.RU — Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев содержится в СИЗО «Кремлевский централ», сообщил в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан.
Источник не стал уточнять, кто именно находится в камере с
Улюкаев будет содержаться в СИЗО особой категории «Кремлевский централ» до исполнения приговора, который пока не вступил в законную силу.
Дело Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря признал 61-летнего Улюкаева виновным в получении взятки $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. Также, согласно приговору,
Защита уже обжаловала приговор в Мосгорсуде. Дата рассмотрения апелляционных жалоб пока не назначена.