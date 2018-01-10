Сотрудницы МУПа в Крыму получили на двоих 6 лет колонии за взятку
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. Управляющая и
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. Управляющая и
Как уточнили в ведомстве, в июле прошлого года предприниматель передал управляющей предприятием взятку в размере 155 тысяч рублей за способствование заключению договора о предоставлении торгового места, расположенного на территории торгового комплекса. Посредником в передаче взятки выступил
После получения взятки сотрудников предприятия задержали оперативные сотрудники МВД по Республике Крым.
Суд приговорил руководителя МУПа к 3,5 годам, а
Также в ходе следствия арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму свыше 1,2 млн. рублей.