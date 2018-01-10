Сотрудницы МУПа в Крыму получили на двоих 6 лет колонии за взятку

Как уточнили в ведомстве, в июле прошлого года предприниматель передал управляющей предприятием взятку в размере 155 тысяч рублей за способствование заключению договора о предоставлении торгового места, расположенного на территории торгового комплекса. Посредником в передаче взятки выступил контролер-кассир МУПа.