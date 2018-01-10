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15:22 (мск), источник: РИА Крым

Сотрудницы МУПа в Крыму получили на двоих 6 лет колонии за взятку

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. Управляющая и контролер-кассир торгового комплекса МУП «Кировское районное торговое предприятие» приговорены к лишению свободы и штрафу за вымогательство и получение взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следкома РФ по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнили в ведомстве, в июле прошлого года предприниматель передал управляющей предприятием взятку в размере 155 тысяч рублей за способствование заключению договора о предоставлении торгового места, расположенного на территории торгового комплекса. Посредником в передаче взятки выступил контролер-кассир МУПа.

После получения взятки сотрудников предприятия задержали оперативные сотрудники МВД по Республике Крым.

Суд приговорил руководителя МУПа к 3,5 годам, а контролера-кассира — к 2,5 годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Также в ходе следствия арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых на сумму свыше 1,2 млн. рублей.

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