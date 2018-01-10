В больнице умерла девушка, раненная в конфликте со стрельбой в центре Москвы 30 декабря

«25-летняя женщина, получившая ранение 30 декабря на Никольской улице, скончалась», — сказал собеседник агентства.

По его словам, 29-летний мужчина, который также получил ранение в ходе конфликта, остается в больнице.

Конфликт со стрельбой произошел вечером 30 декабря возле одного из баров на Никольской улице. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать ревность. В результате ранения из травматического оружия получили мужчина и женщина, они были госпитализированы в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Женщина получила шесть ранений в голову.