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15:02 (мск), источник: РИА Крым

«Лохотрон» в Севастополе: иностранка обчистила пенсионеров на 400 тыс рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские задержали 24-летнюю иностранку, которая мошенническим путем выманила у пожилых горожан крупную сумму денег. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали полицейские, в дежурную часть обратилась 79-летняя жительница Севастополя с сообщением, что неизвестная женщина обманным путем завладела ее деньгами — 50 тыс рублей и 1000 долларов.

Правоохранители в короткие сроки установили личность злоумышленницы и задержали ее.

«Ею оказалась жительница иностранного государства. Под видом сотрудницы банка она предложила пенсионерке поучаствовать в единоразовой акции. Для этого потерпевшей якобы необходимо было вложить деньги в банк для открытия счета. Сумма денег, которую заявительница могла бы в итоге получить, по словам злоумышленницы, должна была возрасти в три раза. Потерпевшая поверила незнакомке и передала ей деньги», — рассказали в пресс-службе МВД.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Как выяснилось, она была не единственной жертвой мошенницы. Правоохранители установили причастность злоумышленницы к еще пяти аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах города.

«Во всех случаях ее жертвами становились жители преклонного возраста. Всего злоумышленница нанесла ущерб на сумму более 383 тыс рублей», — отметили в севастопольском управлении МВД.

В отношении иностранки возбуждено несколько уголовных дел по ч.2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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