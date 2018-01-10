«Лохотрон» в Севастополе: иностранка обчистила пенсионеров на 400 тыс рублей

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали полицейские, в дежурную часть обратилась 79-летняя жительница Севастополя с сообщением, что неизвестная женщина обманным путем завладела ее деньгами — 50 тыс рублей и 1000 долларов.

Правоохранители в короткие сроки установили личность злоумышленницы и задержали ее.

«Ею оказалась жительница иностранного государства. Под видом сотрудницы банка она предложила пенсионерке поучаствовать в единоразовой акции. Для этого потерпевшей якобы необходимо было вложить деньги в банк для открытия счета. Сумма денег, которую заявительница могла бы в итоге получить, по словам злоумышленницы, должна была возрасти в три раза. Потерпевшая поверила незнакомке и передала ей деньги», — рассказали в пресс-службе МВД.

Позже пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Как выяснилось, она была не единственной жертвой мошенницы. Правоохранители установили причастность злоумышленницы к еще пяти аналогичным преступлениям, совершенным в разных районах города.

«Во всех случаях ее жертвами становились жители преклонного возраста. Всего злоумышленница нанесла ущерб на сумму более 383 тыс рублей», — отметили в севастопольском управлении МВД.