Экс-руководитель летнего лагеря в Башкирии, где один из воспитанников сломал позвоночник, получил условный срок
Уфа. 10 января.
Уфа. 10 января.
Суд признал подсудимого виновным в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях, говорится в сообщении.
Установлено, что в июне 2016 года мужчина, вопреки
В результате здоровью ребенка причинен тяжкий вред, мальчик длительное время находился на лечении в Москве и в настоящее время проходит реабилитацию.
Подсудимый не признал вину в совершении преступления.