Экс-руководитель летнего лагеря в Башкирии, где один из воспитанников сломал позвоночник, получил условный срок

Суд признал подсудимого виновным в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в образовательных учреждениях, говорится в сообщении.

Установлено, что в июне 2016 года мужчина, вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям и своим должностным обязанностям, разрешил воспитанникам лагеря купаться в реке Сиказа. Во время купания 12-летний мальчик нырнул в воду и ударился головой о каменное дно реки, получив компрессионный перелом шейных позвонков и ушиб шейного отдела спинного мозга.

В результате здоровью ребенка причинен тяжкий вред, мальчик длительное время находился на лечении в Москве и в настоящее время проходит реабилитацию.