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15:08 (мск), источник: ТАСС

Пожар на заводе в Свердловской области потушен

В тушении пожара были задействованы 37 человек.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Спасатели потушили пожар на Бобровском изоляционном заводе в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 16:02 по местному времени пожарные справились с огнем в поселке Бобровском. По уточненной информации, пожар произошел в цехе по производству изоляционных материалов, в котором находились производственное оборудование, лакокрасочные материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, смола, используемые в производственном процессе. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Наиболее вероятной причиной пожара эксперты МЧС называют нарушение технологического процесса при изготовлении изоляционной бумаги», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с огнем боролись 37 пожарных, в распоряжении которых было 12 единиц техники. Пострадавших нет. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на источник в экстренных службах, что произошел пожар в одном из производственных цехов Бобровского изоляционного завода на площади 1,2 тыс. кв. метров. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Технологический процесс предприятия не был нарушен.

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