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15:25 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области молодые рецидивисты на «копейке» украли дюжину овец

Парни сдавали скот закупщику животных.

Полицейские Русско-Полянского района раскрыли кражу овец у местного фермера. 48-летний мужчина обратился в полицию с сообщением о краже скота с его фермы в селе Ченоусовка. Утром, выгоняя на пастбище овец, он не досчитался 12 из 70 животных.

Полицейские, осмотрев загон и ферму, поняли, что ограду и ворота на взламывали. Один из местных жителей рассказал, что видел около фермы после полуночи незнакомый автомобиль ВАЗ-2101.

Установив владельца автомобиля, полицейские задержали подозреваемых: 20, 21 и 26 лет, все они уже были судимы. Как выяснилось, они знали от закупщика животных, что у фермера много овец. Они выводили животных со двора, связывали и складывали в машину, предварительно сложив заднее сиденье. После этого ехали в Русскую Поляну, где продавали закупщику по 3 тысячи рублей за голову, а деньги тратили на себя. Такие набеги они устраивали трижды: 31 декабря, в ночь с 5 на 6 января и 9 января, когда фермер и обнаружил пропажу овец.

Сейчас полицейские выясняют, не причастны ли подозреваемые и к другим кражам животных в округе, каждому из них грозит до 5 лет тюрьмы. Фермеру же посоветовали запирать помещение понадежней.

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