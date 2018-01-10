В Омской области молодые рецидивисты на «копейке» украли дюжину овец

Полицейские Русско-Полянского района раскрыли кражу овец у местного фермера. 48-летний мужчина обратился в полицию с сообщением о краже скота с его фермы в селе Ченоусовка. Утром, выгоняя на пастбище овец, он не досчитался 12 из 70 животных.

Установив владельца автомобиля, полицейские задержали подозреваемых: 20, 21 и 26 лет, все они уже были судимы. Как выяснилось, они знали от закупщика животных, что у фермера много овец. Они выводили животных со двора, связывали и складывали в машину, предварительно сложив заднее сиденье. После этого ехали в Русскую Поляну, где продавали закупщику по 3 тысячи рублей за голову, а деньги тратили на себя. Такие набеги они устраивали трижды: 31 декабря, в ночь с 5 на 6 января и 9 января, когда фермер и обнаружил пропажу овец.